В Казани стартовал опрос по благоустройству территории вдоль реки Ноксы

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Жителям Казани предлагают решить будущее территории вдоль реки Ноксы. Планируется благоустроить пространство от парка «Весна», под мостом на Мамадышском тракте, вдоль ЖК «Светлая долина».

Казанцы могут принять участие в опросе и рассказать о достоинствах и недостатках обозначенной территории. В частности, можно предложить свои идеи по благоустройству пространства.

Фото: kzn.ru

Жители могут проголосовать за появление пешеходных и велосипедных дорожек вдоль Ноксы, памп-трека, спортивной и детской площадки, территории для выгула собак, зону для пикника или барбекю и т.д. Опрос можно пройти на сайте мэрии Казани. Мнение граждан учтут при разработке проекта будущего парка.

В Казани на участке набережной от моста «Миллениум» до «Ак Барс Арены» появится Спортивный парк. Его благоустройство начнут в следующем году. В субботу, 24 июля, жители Казани смогут присоединиться к беговой экскурсии по его территории. Ее проведет министр спорта Татарстана Владимир Леонов и специалисты из «Архитектурного десанта».



Татьяна Демина