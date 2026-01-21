Новости спорта

04:16 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» назвал состав на первый матч с Артигой — против сербского ИМТ

16:01, 21.01.2026

Стартовая контрольная встреча казанцев на первом зимнем сборе в Турции

«Рубин» назвал состав на первый матч с Артигой — против сербского ИМТ
Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

«Рубин» назвал состав на контрольный матч с сербским ИМТ в рамках первого зимнего сбора в Турции. Это стартовая игра казанцев под руководством нового главного тренера Франка Артиги.

Состав «Рубина» выглядит следующим образом: Ставер — Кузнецов, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Арройо — Апшацев, Кузяев, Йочич — Шабанхаджай, Моторин.

взято с сайта rubin-kazan.ru

В прямом эфире первую игру команды покажут в официальных соцсетях «Рубина» в 17.00 по московскому времени.

Напомним, на стартовом зимнем сборе в Турции казанский клуб сыграет две контрольные встречи.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также