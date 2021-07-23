В Татарстане провакцинирован от коронавируса 757 041 человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане провакцинирован от коронавируса 757 041 человек, сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Второй компонент вакцины от COVID-19 получили уже 524 865 татарстанцев. Также отмечается, что вакцинацию начнут проводить в Сбере.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки выявили 51 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 23 516, рассказала замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Алексей Нечаев