«ТАИФ-НК АЗС» определил победителей второго этапа розыгрыша «Полный бак подарков»

Фото: Мария Зверева

Дарить подарки в преддверии Нового года стало доброй традицией сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС». Компания радует автомобилистов не только качественным топливом от производителя и сервисом обслуживания, но и интересными акциями с розыгрышем ценных призов. Так, в рамках масштабной акции «Полный бак подарков», стартовавшей в августе этого года, у ее участников есть возможность выиграть более 3 000 призов, в том числе путешествия, сертификаты на годовой запас топлива, а также главный приз — автомобиль.

Сегодня, 14 декабря, в прямом эфире официального корпоративного @vk.com/azstaif во «ВКонтакте» состоялся розыгрыш второго этапа акции. В нем приняли участие покупатели, которые зарегистрировали чеки на сайте taifazs.ru/fulltank в период с 01.08.2022 по 07.112.2022 года включительно. Победителей определили с помощью генератора случайных чисел. Специальным гостем эфира стала популярная казанская блогер Алия Магдеева (Аляска).

— Какие отличные подарки! Я бы сама хотела выиграть годовой запас топлива. Кому же достанется этот приз? — задавалась вопросом во время прямого эфира блогерша. — Желаю всем удачи и отличного предновогоднего настроения!

Более 1 000 человек стали счастливыми обладателями ценных призов, среди которых сертификат на путешествие, годовой запас топлива, а также главный приз второго этапа — новый снегоход.

— Сеть «ТАИФ-НК АЗС» с заботой относится к каждому клиенту и всегда предлагает все самое лучшее. Принимайте участие в розыгрыше и не упустите шанс выиграть хорошие подарки от нашей компании, — отмечает коммерческий директор Наиль Шайдуллин. — Совсем скоро наступит Новый 2023 год. И от лица сети «ТАИФ-НК АЗС» хотелось бы поздравить всех татарстанцев с этим замечательным праздником. Пожелать всех благ, новых побед в наступающем году. Почаще заправляйтесь на наших АЗС и выигрывайте!

Впереди автовладельцев ждет финальный этап розыгрыша, который состоится в феврале 2023 года. Успейте принять участие в акции и станьте на шаг ближе к новому Kia Seltos!

Напомним, стать участником акции достаточно просто — для этого необходимо всего лишь заправить автомобиль любым видом топлива на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт» или «Автодорстрой» с использованием карт дисконтной программы «Альтернатива» или оплатив картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/fulltank. Чем больше чеков, тем больше шансов на победу!

Акция «Полный бак подарков» продлится до 31 января 2023 года.

Подробнее с условиями и правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте taifazs.ru/fulltank.