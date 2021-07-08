Водная заправочная станция ГК ТАИФ продолжает бесперебойное обслуживание владельцев речного транспорта

Фото: Ринат Назметдинов

В сети автозаправочных станций компаний Группы ТАИФ можно заправить не только сухопутный транспорт, но и водный. Ежегодно к началу навигации в Казани возобновляет работу водная заправочная станция на причале Казанской нефтебазы.

На водной заправке клиентам предлагаются бензины марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Здесь могут заправляться владельцы судов, катеров и гидроциклов, бороздящих просторы Волги, качественным топливом от производителя, поступающим напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК».

Водная заправочная станция ГК ТАИФ работает ежедневно с 7 утра до 19 часов в течение всего навигационного периода. К оплате принимаются как наличные, так и банковские карты. Также индивидуальные предприниматели и юридические лица, оформившие топливную карту ГК ТАИФ, имеют возможность заправляться по безналичному расчету. При этом возврат от НДС составляет 20%.

Водная заправочная станция находится на причале Казанской нефтебазы рядом с поселком Победилово.

Координаты для навигации: 55°43'38.1«N 49°04'47.9«E.

Телефон для справок: +7 (987) 060-92-48.

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