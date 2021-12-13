В «ТАИФ-НК АЗС» наградили победителей второго этапа розыгрыша «Сезон охоты»

Фото: Ринат Назметдинов

В сети автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» подведены итоги второго этапа розыгрыша масштабной акции «Сезон охоты», прошедшей в прямом эфире официального корпоративного аккаунта @taif_nk_azs в Instagram в конце ноября. За главный приз второго этапа — путешествие для всей семьи — боролись свыше 15 тыс. человек, зарегистрировавших чеки на сайте taifazs.ru/ohota.

Победителем розыгрыша стал житель Казани Руслан Герасимов. Приз молодому человеку вручил коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

— На «ТАИФ-НК АЗС» заправляюсь постоянно. Доволен и качеством бензина, и сервисом. В акции решил принять участие ради интереса. Когда регистрировал чеки, не верил, что смогу выиграть. Но это случилось! Я очень счастлив, потому что это мой первый в жизни выигрыш. Большое спасибо! Выигрыш планирую потратить летом, поедем с семьей отдыхать куда-нибудь на море, — поделился впечатлениями с корреспондентом «Реального времени» Руслан Герасимов.

Кроме путешествия на втором этапе розыгрыша «Сезона охоты» разыгрывалось более тысячи призов, в том числе сертификаты на бытовую технику, спортивные товары, топливо и товары на АЗС.

Впереди автовладельцев ждет третий этап розыгрыша с главным призом — Volkswagen Polo 2021 года выпуска.

— Интересные акции стали доброй традицией для сети ООО «ТАИФ-НК АЗС». Мы рады, что в них принимает участие все больше клиентов. Впереди нас ждет розыгрыш автомобиля. Но надо помнить, что мы реализовываем не только качественное топливо от производителя, но и стараемся создавать для наших клиентов праздничное настроение, повышать лояльность к сети АЗС, — отметил коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Финал розыгрыша состоится в январе 2022 года. Напомним, чтобы стать участником акции, необходимо заправлять автомобиль на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» на 25 и более литров топлива с использованием дисконтных карт «Альтернатива», «Альтернатива. Такси» или оплатить топливо картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/ohota. Чем больше чеков вы регистрируете, тем больше шансов на победу! Все купоны с первого и второго этапов автоматически участвуют в итоговом этапе розыгрыша.

Акция продлится до 9 января 2022 года. Присоединяйтесь к числу участников акции «Сезон охоты» и не упустите свой шанс стать обладателем нового автомобиля. Ценные призы ждут вас на «ТАИФ-НК АЗС»!

Подробнее с условиями и правилами проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru/ohota.

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