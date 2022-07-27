ООО «ТАИФ-НК АЗС» в Казани сдает в аренду офисное помещение на улице Астрономической

Фото: ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан — ООО «ТАИФ-НК АЗС» сдает в аренду офисное помещение общей площадью 2,8 тыс. кв. м, полезная площадь — 2,1 тыс. кв. м (кабинеты, конференц-зал, места общего пользования).

Двухэтажное историческое здание расположено в самом центре Казани — на улице Астрономической, дом 5/19. Место находится в шаговой доступности от остановки общественного транспорта, станции метро «Площадь Г. Тукая», имеет насыщенный автомобильный и пешеходный трафик. Неподалеку располагаются главная пешеходная улица города — Баумана, музей-заповедник «Казанский Кремль», ТРК «Кольцо», ТЦ «ГУМ», ТЦ «Свита Холл».

Само помещение кабинетно-коридорного типа с панорамными окнами и качественным ремонтом. Внутри проведены все необходимые коммуникации, есть в наличии индивидуальный тепловой пункт, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, охранная сигнализация, приточно-вытяжная вентиляция, системы оповещения.

Помещение идеально подойдет под любой тип офиса.

Стоимость аренды — 2,7 млн рублей в месяц. В стоимость включены парковка на 22 машино-места, коммунальные услуги по содержанию здания, охрана и уборка помещений.

Более подробную информацию можно получить по телефону: +7(937)5942358 либо по электронной почте: ous@taif-azs.ru.

