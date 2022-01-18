В ООО «ТАИФ-НК АЗС» определили победителей финального этапа розыгрыша «Сезон охоты»

Фото: Ринат Назметдинов

В сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» завершилась масштабная акция «Сезон охоты», стартовавшая 16 августа 2021 года. В тираже розыгрыша приняли участие множество автомобилистов, зарегистрировавших чеки на сайте taifazs.ru/ohota в период с 16.08.2021 г. по 09.01.2022 г.

На протяжении шести месяцев тысячи автомобилистов заправлялись на АЗС сети ООО «ТАИФ-НК АЗС» качественным топливом от производителя и боролись за ценные призы: подарочные сертификаты на путешествие, бытовую технику и топливо, спортивные товары, а также главный приз — автомобиль. Победителей каждого этапа розыгрыша определяли с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире официального корпоративного аккаунта @taif_nk_azs в Instagram.

17 января состоялся третий, финальный этап розыгрыша призов. В нем автоматически приняли участие все купоны, зарегистрированные на сайте taifazs.ru/ohota с первого, второго и третьего этапов розыгрыша.

Счастливыми обладателями ценных подарков третьего этапа стали 1 334 человека. Им будут вручены сертификаты на путешествие, годовой запас топлива, товары на АЗС, кофе, а также самый главный приз акции «Сезон охоты» — автомобиль Volkswagen Polo.

Список победителей финального этапа розыгрыша призов опубликован на официальном сайте taifazs.ru/ohota.

Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» поздравляет всех победителей акции «Сезон охоты», благодарит клиентов за участие и желает успехов в наступившем году!

Партнерский материал