От завода до бензобака: как топливо попадает на АЗС ТАИФ-НК

Качественное топливо от производителя поставляется на 220 автозаправок сети

Фото: Максим Платонов

В рамках программы ребрендинга сеть ТАИФ-НК АЗС проводит обновление не только заправочных станций, но и своего автопарка. В мае парк компании пополнился новыми брендированными бензовозами. Качественное топливо поставляется на АЗС напрямую с нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске строго в соответствии с установленными регламентами и без задержек в пути. Корреспонденты «Реального времени» посетили завод бензинов ТАИФ-НК и проследили весь путь транспортировки топлива на АЗС.



Отгрузка топлива с завода бензинов

Маршрут транспортировки топлива начинается с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Увидеть, как с наливной эстакады наполняют емкости бензовозов готовой продукцией, посторонним нельзя, но для съемочной группы интернет-газеты «Реальное время» сделали исключение и показали весь технологический процесс.

Наливная эстакада представляет собой автоматическую систему учета нефтепродуктов, которая позволяет значительно сократить время обслуживания бензовозов. В бензовоз топливо попадает после тщательной проверки на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза.

— В паспорте продукции, которую мы получаем из лаборатории, указываются марка и наименование бензина, а также показатели, которым должен соответствовать готовый товарный продукт. Среди них — октановое число, массовая доля серы, концентрация свинца. Если все в порядке, то начинается налив топлива в автоцистерну, — поясняет нюансы товарный оператор завода бензинов АО «ТАИФ-НК» Людмила Гайнутдинова.



Качество бензина — под строгим контролем



За качеством топлива следят сотрудники испытательной лаборатории завода ТАИФ-НК. Чтобы оно соответствовало стандартам, специалисты держат на контроле весь процесс производства бензина и постоянно берут пробы. Когда бензин готовится к отгрузке, лаборанты вновь делают анализ продукции. Для этого, по словам специалистов, требуется минимум пять литров бензина. Четыре литра — чтобы провести испытания, один — на закрытие арбитражной пробы.

— Контроль качества бензина осуществляется в соответствии с планом аналитического контроля. Качество бензина проверяют моторным и исследовательским методами по 18 показателям, среди них — испытания на октановое число, массовую долю серы, содержание металлов, анализ на плотность. Также оценивается внешний вид продукта, — объясняет заместитель начальника лаборатории завода бензинов АО «ТАИФ-НК» Римма Тактарова.

Анализ проб топлива может занимать полчаса, а может длиться много часов в зависимости от того, на какие показатели была отобрана проба. Если проба отобрана на один анализ, то это занимает 30 минут. «Но есть анализы, которые выполняются в течение 6 часов — это максимальное время», — продолжает Римма Тактарова.

Сейчас в штате испытательной лаборатории более 50 сотрудников, которые работают посменно. Чтобы результаты исследований оказались точными, компания использует только современные методы и технологическое оборудование ведущих российских и мировых производителей. За год в испытательной лаборатории бензинов проверяют более 43 тыс. проб нефтепродуктов по 140 тыс. показателей. И что важно, за все время работы не было ни одной претензии к качеству продукта.

Каждый день с АО «ТАИФ-НК» топливо доставляется на 220 АЗС сети

На качество и сохранность доставки топлива до автозаправочной станции влияет и процесс налива. После наполнения цистерны каждый отсек бензовоза пломбируется. Это фиксируют камеры, которые расположены на всей территории завода бензинов ТАИФ-НК.

Пока мы ждали, когда заполнят бензовозы, познакомились с водителем Николаем Петровым. Он рассказал об особенностях своей работы.

— В пять утра я приезжаю на завод бензинов, где в цистерну наливают топливо. Затем получаю сопроводительные документы и паспорта качества на топливо. И уже с этими документами выезжаю на АЗС, — рассказывает Николай.

Все бензовозы, которые транспортируют топливо на АЗС, оборудованы системой ГЛОНАСС. Это позволяет на протяжении всего пути следования контролировать местоположение бензовоза и исключить риски несанкционированных остановок.

— По пути следования мы можем останавливаться только в определенных местах и задерживаться там не более часа. Все строго регламентировано. Ближайшая автозаправка находится в полутора километрах от завода бензинов, а самая дальняя — более чем в 400 километрах, — уточняет водитель.

Ежедневно более 50 бензовозов выезжают из ворот АО «ТАИФ-НК» и везут качественное топливо на все 220 автозаправочных станций сети ООО «ТАИФ-НК АЗС». Станции расположены не только в Татарстане, но и в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях.

Прием топлива на АЗС

Когда бензовоз приезжает на АЗС, оператор станции в первую очередь сверяет документы, проверяет целостность пломб и измеряет уровень топлива в цистерне. Только после этого, по словам оператора АЗС Зульфии Хрущевой, проверяют качество топлива в каждом отсеке бензовоза.

— Перед сливом топлива в резервуар берем пробы на содержание в нем воды, измеряем плотность, температуру, проводим визуальный осмотр на предмет механических примесей и сверяем все эти показатели с паспортом качества, — рассказывает оператор АЗС Зульфия Хрущева.

Помимо этого, служба контроля качества ООО «ТАИФ-НК АЗС» регулярно отбирает для проверки пробы нефтепродуктов, прежде чем они попадают к потребителю.

После того, как топливо слито в резервуары, мы перемещаемся к топливно-раздаточным колонкам. Именно здесь топливо и попадает в бак автомобиля. По словам менеджера АЗС Николая Скулина, компания гарантирует качество продукта и высокий уровень сервиса.

— Мы стараемся индивидуально подходить к каждому клиенту и предлагать наилучшие условия на рынке. У нас действует выгодная и удобная система скидок для физических лиц. Год назад ООО «ТАИФ-НК АЗС» запустило программу мгновенных скидок «Альтернатива». Предъявив карту «Альтернатива», покупатель может получить скидку до 5% от стоимости топлива. Сеть ТАИФ-НК АЗС также регулярно проводит маркетинговые акции для владельцев карт, предлагая им повышенные скидки и поощрения, — говорит Николай Скулин.

1 / 26 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

К слову, о работе АЗС. Каждый рабочий день Николая Скулина начинается с объезда автозаправочных станций.

— В первую очередь проверяю резервуарный парк, оборудование. В вечернее время производим замеры уровня топлива, чтобы убедиться, что нет утечки. Также провожу визуальный осмотр. Территория АЗС должна быть чистой, хорошо освещенной, — добавляет он.

На каждой станции имеется уголок покупателя, где автомобилисты могут ознакомиться с паспортом и сертификатом качества на конкретную партию реализуемого топлива. Контроль качества нефтепродуктов является приоритетной задачей компании, чтобы в полной мере удовлетворить растущие потребности жителей республики и предприятий в качественном топливе. ТАИФ-НК АЗС гарантирует, что в бензобаки попадает топливо, которое полностью сохраняет заводские характеристики компании.

Партнерский материал