От завода до бензобака: как топливо попадает на АЗС ТАИФ-НК
Качественное топливо от производителя поставляется на 220 автозаправок сети
В рамках программы ребрендинга сеть ТАИФ-НК АЗС проводит обновление не только заправочных станций, но и своего автопарка. В мае парк компании пополнился новыми брендированными бензовозами. Качественное топливо поставляется на АЗС напрямую с нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске строго в соответствии с установленными регламентами и без задержек в пути. Корреспонденты «Реального времени» посетили завод бензинов ТАИФ-НК и проследили весь путь транспортировки топлива на АЗС.
Отгрузка топлива с завода бензинов
Маршрут транспортировки топлива начинается с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Увидеть, как с наливной эстакады наполняют емкости бензовозов готовой продукцией, посторонним нельзя, но для съемочной группы интернет-газеты «Реальное время» сделали исключение и показали весь технологический процесс.
Наливная эстакада представляет собой автоматическую систему учета нефтепродуктов, которая позволяет значительно сократить время обслуживания бензовозов. В бензовоз топливо попадает после тщательной проверки на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза.
— В паспорте продукции, которую мы получаем из лаборатории, указываются марка и наименование бензина, а также показатели, которым должен соответствовать готовый товарный продукт. Среди них — октановое число, массовая доля серы, концентрация свинца. Если все в порядке, то начинается налив топлива в автоцистерну, — поясняет нюансы товарный оператор завода бензинов АО «ТАИФ-НК» Людмила Гайнутдинова.
Качество бензина — под строгим контролем
За качеством топлива следят сотрудники испытательной лаборатории завода ТАИФ-НК. Чтобы оно соответствовало стандартам, специалисты держат на контроле весь процесс производства бензина и постоянно берут пробы. Когда бензин готовится к отгрузке, лаборанты вновь делают анализ продукции. Для этого, по словам специалистов, требуется минимум пять литров бензина. Четыре литра — чтобы провести испытания, один — на закрытие арбитражной пробы.
— Контроль качества бензина осуществляется в соответствии с планом аналитического контроля. Качество бензина проверяют моторным и исследовательским методами по 18 показателям, среди них — испытания на октановое число, массовую долю серы, содержание металлов, анализ на плотность. Также оценивается внешний вид продукта, — объясняет заместитель начальника лаборатории завода бензинов АО «ТАИФ-НК» Римма Тактарова.
Анализ проб топлива может занимать полчаса, а может длиться много часов в зависимости от того, на какие показатели была отобрана проба. Если проба отобрана на один анализ, то это занимает 30 минут. «Но есть анализы, которые выполняются в течение 6 часов — это максимальное время», — продолжает Римма Тактарова.
Сейчас в штате испытательной лаборатории более 50 сотрудников, которые работают посменно. Чтобы результаты исследований оказались точными, компания использует только современные методы и технологическое оборудование ведущих российских и мировых производителей. За год в испытательной лаборатории бензинов проверяют более 43 тыс. проб нефтепродуктов по 140 тыс. показателей. И что важно, за все время работы не было ни одной претензии к качеству продукта.
Каждый день с АО «ТАИФ-НК» топливо доставляется на 220 АЗС сети
На качество и сохранность доставки топлива до автозаправочной станции влияет и процесс налива. После наполнения цистерны каждый отсек бензовоза пломбируется. Это фиксируют камеры, которые расположены на всей территории завода бензинов ТАИФ-НК.
Пока мы ждали, когда заполнят бензовозы, познакомились с водителем Николаем Петровым. Он рассказал об особенностях своей работы.
— В пять утра я приезжаю на завод бензинов, где в цистерну наливают топливо. Затем получаю сопроводительные документы и паспорта качества на топливо. И уже с этими документами выезжаю на АЗС, — рассказывает Николай.
Все бензовозы, которые транспортируют топливо на АЗС, оборудованы системой ГЛОНАСС. Это позволяет на протяжении всего пути следования контролировать местоположение бензовоза и исключить риски несанкционированных остановок.
— По пути следования мы можем останавливаться только в определенных местах и задерживаться там не более часа. Все строго регламентировано. Ближайшая автозаправка находится в полутора километрах от завода бензинов, а самая дальняя — более чем в 400 километрах, — уточняет водитель.
Ежедневно более 50 бензовозов выезжают из ворот АО «ТАИФ-НК» и везут качественное топливо на все 220 автозаправочных станций сети ООО «ТАИФ-НК АЗС». Станции расположены не только в Татарстане, но и в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях.
Прием топлива на АЗС
Когда бензовоз приезжает на АЗС, оператор станции в первую очередь сверяет документы, проверяет целостность пломб и измеряет уровень топлива в цистерне. Только после этого, по словам оператора АЗС Зульфии Хрущевой, проверяют качество топлива в каждом отсеке бензовоза.
— Перед сливом топлива в резервуар берем пробы на содержание в нем воды, измеряем плотность, температуру, проводим визуальный осмотр на предмет механических примесей и сверяем все эти показатели с паспортом качества, — рассказывает оператор АЗС Зульфия Хрущева.
Помимо этого, служба контроля качества ООО «ТАИФ-НК АЗС» регулярно отбирает для проверки пробы нефтепродуктов, прежде чем они попадают к потребителю.
После того, как топливо слито в резервуары, мы перемещаемся к топливно-раздаточным колонкам. Именно здесь топливо и попадает в бак автомобиля. По словам менеджера АЗС Николая Скулина, компания гарантирует качество продукта и высокий уровень сервиса.
— Мы стараемся индивидуально подходить к каждому клиенту и предлагать наилучшие условия на рынке. У нас действует выгодная и удобная система скидок для физических лиц. Год назад ООО «ТАИФ-НК АЗС» запустило программу мгновенных скидок «Альтернатива». Предъявив карту «Альтернатива», покупатель может получить скидку до 5% от стоимости топлива. Сеть ТАИФ-НК АЗС также регулярно проводит маркетинговые акции для владельцев карт, предлагая им повышенные скидки и поощрения, — говорит Николай Скулин.
К слову, о работе АЗС. Каждый рабочий день Николая Скулина начинается с объезда автозаправочных станций.
— В первую очередь проверяю резервуарный парк, оборудование. В вечернее время производим замеры уровня топлива, чтобы убедиться, что нет утечки. Также провожу визуальный осмотр. Территория АЗС должна быть чистой, хорошо освещенной, — добавляет он.
На каждой станции имеется уголок покупателя, где автомобилисты могут ознакомиться с паспортом и сертификатом качества на конкретную партию реализуемого топлива. Контроль качества нефтепродуктов является приоритетной задачей компании, чтобы в полной мере удовлетворить растущие потребности жителей республики и предприятий в качественном топливе. ТАИФ-НК АЗС гарантирует, что в бензобаки попадает топливо, которое полностью сохраняет заводские характеристики компании.
Партнерский материал
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым