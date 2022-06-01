Встречайте лето сочной скидкой на «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: предоставлено ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Встречайте лето сочными скидками от сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС». Крупнейший топливный ретейлер в Республике Татарстан предоставляет участникам программы лояльности «Альтернатива» мегаскидки!

До конца июня «ТАИФ-НК АЗС» дарит скидку 3 рубля за каждый литр на все виды топлива.

Специальное предложение действует при покупке любого количества топлива за наличный расчет или по банковской карте с предъявлением карт «Альтернатива» или «Альтернатива. Такси».

— Наша задача — комфортабельные и клиентоориентированные автозаправочные станции, на которые приятно заезжать и всегда выгодно заправляться качественным топливом от производителя. На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о реальных преимуществах, которые с каждым днем привлекают все больше клиентов «ТАИФ-НК АЗС». И в первую очередь это программа лояльности, позволяющая максимально экономить на заправке автомобиля. Встречайте летний сезон ярко и с прекрасным настроением вместе с сетью ГК ТАИФ! — отмечает коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Успейте воспользоваться супервыгодным предложением до 30 июня 2022 года! Предоставляемая скидка не суммируется со скидками по другим проводимым акциям.

Приобрести дисконтные карты всегда можно на автозаправочных станциях компании. Стоимость карты — 50 рублей. Более подробнее с условиями акции «Встречаем лето!» можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.

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