«ТАИФ-НК АЗС» в прямом эфире подведет итоги первого этапа акции «Полный бак подарков»

Фото: Максим Платонов

Крупнейшая сеть автозаправочных станций Республики Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» готовится подвести первые итоги розыгрыша масштабной акции «Полный бак подарков». На кону — квадроцикл — настоящий эксперт бездорожья, и еще более 1 000 подарков.

Счастливых победителей ценных призов определят уже сегодня в прямом эфире официального корпоративного аккаунта @vk.com/azstaif во «ВКонтакте в 12.00. Специальным приглашенным гостем розыгрыша станет известная певица, исполнительница нашумевшего хита «Малай на белом Барсе» Лэйна.

Следить за прямым эфиром розыгрыша можно как в аккаунте @vk.com/azstaif, телеграм-канале «Сеть «ТАИФ-НК АЗС», так и в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

Напомним, в розыгрыше призов первого этапа акции участвуют все купоны, которые были зарегистрированы до 7 октября 2022 года. Каждый полученный купон участвует во всех трех этапах акции «Полный бак подарков», кроме купонов, по которым уже были получены подарки на ранее проведенных этапах.

Подробнее с условиями и правилами проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru/fulltank. Список победителей будет опубликован на сайте taifazs.ru/fulltank и в корпоративном аккаунте @vk.com/azstaif во «ВКонтакте» по окончании каждого этапа.

Желаем удачи! Ценные призы уже ждут вас на «ТАИФ-НК АЗС».

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