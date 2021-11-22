Заправляйтесь с выгодой вместе с сетью ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Максим Платонов

Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» предлагает своим клиентам воспользоваться двойной выгодой. Крупнейший топливный ретейлер в Татарстане совместно с розничной сетью «Лента» запустил акцию.

Так, с 15 по 28 ноября посетителям гипермаркета «Лента», которые совершают покупку на сумму не менее тысячи рублей, будет выдан промокупон. При предъявлении его на автозаправочных станциях «ТАИФ-НК АЗС» клиенты получают повышенную скидку до 5% на все виды топлива. Купон принимается на всех АЗС сети до 10 декабря.

А при покупке любого вида топлива на АЗС ООО «ТАИФ-НК АЗС» клиент получает в подарок купон со ступенчатой скидкой в гипермаркетах «Лента». При покупке товаров от 1 500 рублей скидка составит 10%, от 3 000 рублей — скидка 15%, от 5 000 рублей — 20%. Чем больше покупка, тем больше скидка! Подарочные купоны в гипермаркетах «Лента» будут приниматься до 12 декабря.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.

Напомним, в сети «ТАИФ-НК АЗС» также продолжается масштабная акция «Сезон охоты» с розыгрышем призов. У каждого участника есть возможность выиграть более 4 000 ценных призов: путешествия, подарочные сертификаты на бытовую технику, топливо, спортивные товары, а также главный приз — автомобиль. Итоги второго этапа розыгрыша «Сезон охоты» будут подведены в прямом эфире официального корпоративного аккаунта @taif_nk_azs в Instagram уже 26 ноября. Для участия в розыгрыше призов необходимо зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/ohota до 21 ноября включительно.

