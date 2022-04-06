На «ТАИФ-НК АЗС» тают цены на бензин
Крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» предлагает своим клиентам не только высококачественное топливо от производителя, а также приятные бонусы в виде скидок и создает радостное весеннее настроение.
С 6 апреля на всех АЗС ГК ТАИФ стартовала акция «Глобальное потепление». При приобретении 25 и более литров любого бензина на 2% увеличивается скидка по дисконтным картам «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси». Таким образом, максимальная скидка по картам может составить 7% в зависимости от текущего уровня.
Акционная покупка должна быть совершена единовременно с оплатой за наличный расчет или по банковской карте. Скидка не суммируется с другими действующими акциями на нефтепродукты.
Акция «Глобальное потепление» действует до 30 апреля 2022 года. Подробнее с условиями ее проведения можно ознакомиться на сайте taifazs.ru.
Партнерский материал
Справка
ООО «ТАИФ-НК АЗС» — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Качественное топливо поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.
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