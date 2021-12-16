Сеть «ТАИФ-НК АЗС» продолжает радовать клиентов выгодными предложениями

Фото: Максим Платонов

Крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает радовать своих клиентов как высоким качеством топлива и сервисом обслуживания, так и выгодными предложениями. Так, сеть «ТАИФ-НК АЗС» совместно с гипермаркетом «Мегастрой» запустила акцию «Скидка 5% на топливо».

При приобретении любого вида моторного топлива на АЗС ООО «ТАИФ-НК АЗС» с 13 декабря 2021 года по 9 января 2022 года клиент получает в подарок единоразовый купон на скидку 5% в «Мегастрой». Подарочный купон будет приниматься в сети гипермаркетов до 23 января 2022 года.

В период проведения акции посетителям гипермаркета «Мегастрой» также будет выдан промокупон. При предъявлении его на автозаправочных станциях «ТАИФ-НК АЗС» клиенты получают повышенную скидку до 5% на все виды топлива, кроме зимнего дизельного топлива.

Купон принимается на всех АЗС сети до 16 января 2022 года.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.

Напомним, ранее «ТАИФ-НК АЗС» наградили победителей второго этапа розыгрыша «Сезон охоты». Победителям были вручены более тысячи призов, в том числе главный приз второго этапа — сертификат на путешествие.

В январе автомобилистов ждет уже финальный этап, где будет разыгран главный приз — автомобиль. Чтобы стать участником масштабной акции, необходимо заправлять автомобиль на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» на 25 и более литров топлива с использованием дисконтных карт «Альтернатива», «Альтернатива. Такси» или оплатить топливо картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/ohota. Участвуйте и выигрывайте ценные призы вместе с ООО «ТАИФ-НК АЗС».

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