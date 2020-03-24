Клиенты АЗС ТАИФ-НК могут оплатить заправку автомобиля в один клик

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции важно минимизировать количество контактов с другими людьми и поверхностями общего пользования. А самым безопасным транспортом во время пандемии COVID-19 является личный автомобиль, считает иммунолог-инфекционист, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Также Всемирная организация здравоохранения рекомендует бесконтактные и безналичные способы оплаты товаров и услуг.

Заправить свой автомобиль, не отходя от него, вы можете во всех автозаправочных станциях сети ООО «ТАИФ-НК» с помощью мобильных приложений «Яндекс.Заправки», Fuelup и Benzuber.

Пользователю достаточно выбрать нужную АЗС на карте, либо система автоматически определит, где вы находитесь. Подъехав к нужной колонке, необходимо указать ее номер, вид топлива, сумму или объем, на который хотите заправиться.

И уже для оплаты достаточно одного клика в приложении, которое соответственно подвязано к личной банковской карте или расчетному счету предприятия. После этого автоматически топливораздаточная колонка заправит автомобиль. Если оплаченное топливо не поместилось в бак, то остаток суммы вернется на карту, как только клиент поместит заправочный пистолет обратно в колонку.

