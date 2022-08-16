В сети «ТАИФ-НК АЗС» продолжается лето выгодных скидок по картам Банка «Аверс»

Фото: ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Крупнейшая сеть автозаправочных станций в Татарстане ООО «ТАИФ-НК АЗС» предлагает своим клиентам как высококачественное топливо от производителя, так и разнообразные маркетинговые акции.

Весь август сеть «ТАИФ-НК АЗС» совместно с ООО Банк «Аверс» проводит акцию «Командная игра» с повышенной скидкой на все виды топлива. Так, приобретая моторное топливо или сжиженный газ любого объема с использованием карты Банка «Аверс», клиент получает повышенную скидку 7% на бензин и дизельное топливо, 9% — на сжиженный газ.

Скидки по картам действуют на всех автозаправочных станциях сети — «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» — и распространяются на все карты Visa, MasterCard и «Мир», эмитированных Банком «Аверс».

— Наша компания ежемесячно проводит для своих клиентов различные стимулирующие акции, предлагая повышенные скидки и дополнительные поощрения. Потому что для нас важно, чтобы клиенты уезжали с наших заправок всегда довольными и с хорошим настроением, — говорит коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Акция «Командная игра» проводится до 31.08.2022 года. Кроме мгновенной скидки, участники акции также могут принять участие в розыгрыше ценных призов от сети «ТАИФ-НК АЗС». С более подробными условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте компании taifazs.ru.

Напомним, в сети «ТАИФ-НК АЗС» стартовала масштабная акция «Полный бак подарков» с розыгрышем ценных подарков. У каждого участника есть возможность выиграть более 3 000 призов, а также главный приз — автомобиль Kia Seltos.

Партнерский материал