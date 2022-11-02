«ТАИФ-НК АЗС» продлевает и улучшает акцию «Бери больше — плати меньше»

Фото: ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает заправлять выгодными скидками. Оператор крупнейшей в Татарстане сети продлевает уже всем полюбившуюся акцию «Бери больше — плати меньше».

Теперь весь ноябрь при покупке любого объема топлива с предъявлением дисконтных карт «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси» клиенту предоставляется повышенная скидка — 3 рубля с каждого литра на бензины АИ-92 и АИ-95, 2 рубля — на АИ-98, 1 рубль — на дизельное топливо летнее и межсезонное, сжиженный газ.

— Всегда в своей работе стараемся исходить из интересов потребителей: предлагаем только качественное топливо от производителя, высокий уровень обслуживания и постоянные скидки, позволяющие водителям существенно экономить! — напоминает коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Поспешите воспользоваться выгодным предложением! Акция действует до 30 ноября 2022 года на всех АЗС сети — «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой».

Напомним, предоставляемая скидка не суммируется со скидками по другим проводимым организатором акциям, но все чеки могут принять участие в конкурсе «Полный бак подарков», в рамках которого разыгрываются более 3 000 ценных призов, главный приз — новый автомобиль Kia Seltos. Стать участником акции просто. Для этого необходимо заправить автомобиль на АЗС сети ГК ТАИФ с использованием дисконтных карт «Альтернатива», «Альтернатива. Такси» или оплатить топливо картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/fulltank. Чем больше чеков, тем больше шансов на победу!

Акция «Полный бак подарков» продлится до 31.01.2023 года.

Подробнее об условиях проведения акций «Бери больше — плати меньше» и «Полный бак подарков» — на официальном сайте taifazs.ru/fulltank.



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