В честь Дня Победы ООО «ТАИФ-НК АЗС» организовало праздник для своих клиентов

Фото: Ринат Назметдинов

Организация полевой кухни на АЗС уже стала доброй традицией сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС». В этом году в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне полевая кухня была развернута в Казани на АЗС №102 по улице Николая Ершова, 27г.

На территории автозаправочной станции звучали песни военных лет, гостей угощали сладким горячим чаем и наваристой гречневой кашей, приготовленной в условиях настоящей военно-полевой кухни.

— Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! Уважаемые жители и гости Республики Татарстан! Коллектив ООО «ТАИФ-НК АЗС» сердечно поздравляет вас с великим праздником — Днем Победы! 9 мая — особая дата, о которой будет помнить каждое поколение нашей страны. Это символ единения и героизма миллионов людей, спасших мир от ужасов фашизма. Низкий вам поклон! От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой! — обратился с поздравлениями коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин. — В этот праздничный день сеть «ТАИФ-НК АЗС» решила порадовать своих клиентов: угостить водителей кашей и доставить позитивные эмоции.

Все автомобилисты, посетившие в этот день «ТАИФ-НК АЗС», остались довольны не только качеством бензина, но и сервисом.

— Спасибо «ТАИФ-НК АЗС» за организацию праздника и отличное настроение, дети в восторге! На «ТАИФ-НК АЗС» заезжаем всегда, довольны как качеством бензина, так и сервисом. Здесь работают приветливые операторы, которые всегда подскажут нужную информацию, — поделилась впечатлениями с корреспондентом «Реального времени» жительница Казани.

Партнерский материал