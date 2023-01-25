Выгодные скидки на зимнее дизельное топливо в сети «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Максим Платонов

Крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает радовать клиентов как качественным топливом от производителя, так и выгодными предложениями для участников программы лояльности «Альтернатива» и держателей карт ООО Банк «Аверс».

Теперь на всех АЗС сети предоставляются скидки на зимнее дизельное топливо по дисконтным картам «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси» или при оплате банковской картой «Аверс».

Скидка на зимний дизель по акции «Командная игра» при оплате моторного топлива любой картой, эмитированной Банком «Аверс», составит 1,5 рубля с каждого литра топлива, по программе «Альтернатива» — 1 рубль с каждого литра топлива (скидки не суммируются).

— Мы стараемся предлагать только наилучшие условия на рынке, поэтому заправляться в сети автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» всегда выгодно, — отмечает коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Напомним, также клиенты могут принять участие в популярной акции сети АЗС «Полный бак подарков» и выиграть ценные подарки от компании. Чтобы стать участником акции, необходимо заправить автомобиль на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» с предъявлением карты «Альтернатива» или оплатить картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/fulltank. Чем больше чеков вы регистрируете, тем больше шансов на победу!



Совсем скоро на «ТАИФ-НК АЗС» состоится финальный этап розыгрыша. На кону — автомобиль, подарочные сертификаты на путешествие, годовой запас топлива и еще более 1 000 призов. Поспешите присоединиться к числу участников акции!

Акция «Полный бак подарков» продлится до 31.01.2023г.

Более подробно об условиях акций, проводимых на «ТАИФ-НК АЗС», можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.



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