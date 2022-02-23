В День защитника Отечества «ТАИФ-НК АЗС» организовал праздник для своих клиентов

Фото: Ринат Назметдинов

Полевая кухня стала добрым традиционным мероприятием, которое проводит сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» ежегодно для своих клиентов в День защитника Отечества. В этом году, 23 февраля, полевая кухня была развернута сразу на двух станциях — АЗС №131 в Казани по улице Аделя Кутуя, 104а и АЗС №508 в Альметьевске по улице Объездной, 39.

Автомобилистов угощали горячим чаем, наваристой солдатской кашей и настоящим пловом, приготовленными профессиональными поварами в условиях военно-полевой кухни. Как чуть позже отметили посетители АЗС в разговоре с корреспондентом «Реального времени», даже самая обычная каша, приготовленная на этой кухне, имеет неповторимый особый вкус.

— Всегда с удовольствием заезжаем на заправки «ТАИФ-НК АЗС». Довольны и качеством топлива, и сервисом обслуживания. Операторы АЗС всегда встречают с улыбкой, очень доброжелательные, — поделился впечатлениями один из посетителей АЗС. — И спасибо сети «ТАИФ-НК АЗС» за организацию праздника. Очень приятно и вкусно.

Кроме того, мужчин, приехавших заправить автомобиль на «ТАИФ-НК АЗС», в этот день ждал еще один приятный сюрприз — акция «Отожми/подтяни скидку». Любой желающий имел возможность получить уникальную скидку на топливо по количеству подтягиваний на турнике (одно подтягивание — 1% скидки) или отжиманий от пола (пять отжиманий — 1% скидки). Принявшие участие в акции водители получили не только заряд бодрости и позитива, но и значительно сэкономили собственный бюджет. Также всем автомобилистам были вручены памятные подарки.

— Коллектив сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» поздравляет сильную половину человечества с Днем защитника Отечества! По случаю этого замечательного праздника наша сеть ежегодно для наших клиентов организовывает полевую кухню и радует клиентов. Для нас важно, чтобы водители уезжали с наших заправок всегда с позитивным настроением. В этот праздничный день хотелось бы пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой! — сказал коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Партнерский материал