ТАИФ-НК АЗС ребрендировала еще одну заправку

В рамках масштабной программы ребрендинга ООО «ТАИФ-НК АЗС» модернизировало очередную автозаправочную станцию на улице Павлюхина.



В настоящее время АЗС ООО «ТАИФ-НК АЗС» работают под брендами «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт» и «Автодорстрой». В компании ведется планомерная работа по приведению АЗС к единому бренду и фирменному стилю.



Окончательный переход всех 220 автозаправок под единый бренд компания планирует завершить в течение ближайших нескольких лет.



На всех АЗС ГК ТАИФ реализуется высококачественное топливо марок АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, поступающее напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК», и сжиженный газ производства ПАО «Нижнекамскнефтехим».

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