ТАИФ-НК АЗС ребрендировала еще одну заправку
В рамках масштабной программы ребрендинга ООО «ТАИФ-НК АЗС» модернизировало очередную автозаправочную станцию на улице Павлюхина.
В настоящее время АЗС ООО «ТАИФ-НК АЗС» работают под брендами «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт» и «Автодорстрой». В компании ведется планомерная работа по приведению АЗС к единому бренду и фирменному стилю.
Окончательный переход всех 220 автозаправок под единый бренд компания планирует завершить в течение ближайших нескольких лет.
На всех АЗС ГК ТАИФ реализуется высококачественное топливо марок АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, поступающее напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК», и сжиженный газ производства ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Партнерский материал
Справка
ТАИФ-НК АЗС — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Качественное топливо поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.
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