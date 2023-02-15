Финальный розыгрыш призов акции «Полный бак подарков» на ТАИФ-НК АЗС» — «РВ Live»
Крупнейший топливный ретейлер Татарстана ООО «ТАИФ-НК АЗС» подводит итоги третьего, финального этапа грандиозной акции «Полный бак подарков». Прямо сейчас в прямом эфире на официальной странице «ТАИФ-НК АЗС» в социальной сети «ВКонтакте» ведущий Кирилл Ершов совместно со специально приглашенным гостем Антоном Салакаевым, солистом популярной казанской музыкальной группы «Волга-Волга», разыгрывают главный приз акции — новый кроссовер Kia Seltos, путешествие для всей семьи номиналом 300 тыс. рублей, годовой запас топлива и еще более 1 000 ценных подарков от компании. Следить за прямым эфиром розыгрыша можно как в аккаунте «ТАИФ-НК АЗС», так и в эфире «Реальное время Live».
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