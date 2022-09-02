В Буинске на АЗС «ТАИФ-НК АЗС» прошла акция «Стань заметней на дороге»

Фото: Ильшат Шарифзянов

Первое сентября с особым трепетом встречают как дети, так и их родители. В этот день в Буинске на АЗС ООО «ТАИФ-НК АЗС» прошла акция «Стань заметней на дороге», приуроченная к началу учебного года. Сотрудники автозаправочных станций поздравляли школьников с Днем знаний и вручали им светоотражающие значки, а родителям советовали закрепить их на одежде детей, чтобы водители в темное время суток могли издалека заметить пешеходов.

— Чтобы обеспечить безопасность детей на дорогах, мы решили провести на АЗС «ТАИФ-НК АЗС» акцию «Стань заметней на дороге», суть которой — в популяризации ношения фликеров. Сейчас темнеет рано, и пешеход становится заметным для водителей только на расстоянии 15—20 метров, а светоотражающий элемент делает его видимым со 100—150 метров, так как он ярко светится в свете фар. Поэтому светоотражающий значок поможет сделать ребенка более заметным, — отмечает директор Буинского ОП ООО «ТАИФ-НК АЗС» Марсель Айзатуллин.

Мероприятие прошло в Буинске сразу на двух автозаправочных станциях — АЗС №318 на ул. Мусы Джалиля, 5а, и АЗС №319 на ул. Ефремова, 2б.

Все автомобилисты, принявшие участие в акции, зарядились не только праздничным настроением, но и остались довольны высоким качеством топлива и сервисом обслуживания. А радостные школьники благодарили сотрудников АЗС за проявленное внимание.

Партнерский материал