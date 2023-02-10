«ТАИФ-НК АЗС» готовится подвести финальные итоги грандиозной акции «Полный бак подарков»

Фото: Максим Платонов

В крупнейшей сети автозаправочных станций Республики Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» готовятся провести финальный розыгрыш масштабной акции «Полный бак подарков», стартовавшей в августе 2022 года.

На протяжении последних шести месяцев тысячи автомобилистов на АЗС, работающих под брендом «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой», не только заправлялись качественным топливом от производителя, но и боролись за ценные подарки от сети.

Каждые два месяца в прямом эфире официального корпоративного аккаунта @vk.com/azstaif в социальной сети «ВКонтакте» с помощью генератора случайных чисел организаторы акции определяли победителей. За это время были разыграны более 2 000 призов — квадроцикл, снегоход, сертификат на путешествие, годовой запас топлива и многое другое.

— Полюбившаяся всем акция «Полный бак подарков» близится к финалу. Но впереди наших клиентов ждет еще больше не менее интересных масштабных акций и предложений. Мы благодарим всех клиентов за участие и желаем удачи в розыгрыше главных призов финального этапа акции, — отмечает коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин. — Каждый день мы работаем, чтобы автомобилисты уезжали довольными с заправок «ТАИФ-НК АЗС». Заезжайте, заправляйтесь качественным топливом и побеждайте. Мы всегда вас ждем на наших АЗС!

Фото: ООО «ТАИФ-НК АЗС». Реклама. ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Уже совсем скоро будут подведены итоги третьего, финального этапа акции «Полный бак подарков». На кону — новый кроссовер Kia Seltos, сертификат на путешествие номиналом 300 тыс. рублей, годовой запас топлива и еще более 1 000 подарков.

Счастливых победителей определят 15 февраля. Следить за розыгрышем можно будет на официальной странице «ТАИФ-НК АЗС» во «ВКонтакте». Начало трансляции в 15.00. Специальным приглашенным гостем розыгрыша станет российская музыкальная группа «Волга-Волга».

Список победителей будет также опубликован на сайте taifazs.ru/fulltank и в корпоративном аккаунте @vk.com/azstaif во «ВКонтакте» по окончании третьего этапа акции.

Желаем удачи! Ценные призы уже ждут вас на «ТАИФ-НК АЗС».

