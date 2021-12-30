«ТАИФ-НК АЗС» увеличивает скидки по программе «Альтернатива» на сжиженный газ
Крупнейшая сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС поздравляет клиентов с наступающими праздниками и увеличивает скидки по дисконтной программе «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси» на сжиженный газ.
Теперь при приобретении сжиженного газа скидка по картам «Альтернатива» или «Альтернатива. Такси» может составить до 7%.
Повышенная скидка начинает действовать при достижении порогового объема в текущем месяце и продолжает действовать весь следующий месяц.
Также с картой «Альтернатива» покупатель может получить скидку до 5% на моторное топливо или скидку до 3% на сопутствующие товары и услуги на АЗС. На зимнее дизельное топливо скидка не распространяется.
Приобрести дисконтные карты «Альтернатива», «Альтернатива. Такси», брелок-карту «Альтернатива» можно на любой станции сети «ТАИФ-НК АЗС». Обо всем подробнее — на сайте taifazs.ru.
Напомним, на всех автозаправочных станциях ГК ТАИФ реализуется только качественное топливо марок АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, поступающее напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» без задержек в пути, и сжиженный газ производства ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Партнерский материал
Справка
ООО «ТАИФ-НК АЗС» — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Качественное топливо поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.
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