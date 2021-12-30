Новости авто

09:04 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

«ТАИФ-НК АЗС» увеличивает скидки по программе «Альтернатива» на сжиженный газ

08:00, 30.12.2021 Сюжет:  ООО «ТАИФ-НК АЗС» — все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«ТАИФ-НК АЗС» увеличивает скидки по программе «Альтернатива» на сжиженный газ
Фото: Максим Платонов

Крупнейшая сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС поздравляет клиентов с наступающими праздниками и увеличивает скидки по дисконтной программе «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси» на сжиженный газ.

Теперь при приобретении сжиженного газа скидка по картам «Альтернатива» или «Альтернатива. Такси» может составить до 7%.

Повышенная скидка начинает действовать при достижении порогового объема в текущем месяце и продолжает действовать весь следующий месяц.

Также с картой «Альтернатива» покупатель может получить скидку до 5% на моторное топливо или скидку до 3% на сопутствующие товары и услуги на АЗС. На зимнее дизельное топливо скидка не распространяется.

Приобрести дисконтные карты «Альтернатива», «Альтернатива. Такси», брелок-карту «Альтернатива» можно на любой станции сети «ТАИФ-НК АЗС». Обо всем подробнее — на сайте taifazs.ru.

Напомним, на всех автозаправочных станциях ГК ТАИФ реализуется только качественное топливо марок АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, поступающее напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» без задержек в пути, и сжиженный газ производства ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Партнерский материал

Справка

ООО «ТАИФ-НК АЗС» — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Качественное топливо поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.

Авто Татарстан ТАИФ-НК АЗС

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем