«ТАИФ-НК АЗС» увеличивает скидки по программе «Альтернатива» на сжиженный газ

Фото: Максим Платонов

Крупнейшая сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС поздравляет клиентов с наступающими праздниками и увеличивает скидки по дисконтной программе «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси» на сжиженный газ.

Теперь при приобретении сжиженного газа скидка по картам «Альтернатива» или «Альтернатива. Такси» может составить до 7%.

Повышенная скидка начинает действовать при достижении порогового объема в текущем месяце и продолжает действовать весь следующий месяц.

Также с картой «Альтернатива» покупатель может получить скидку до 5% на моторное топливо или скидку до 3% на сопутствующие товары и услуги на АЗС. На зимнее дизельное топливо скидка не распространяется.

Приобрести дисконтные карты «Альтернатива», «Альтернатива. Такси», брелок-карту «Альтернатива» можно на любой станции сети «ТАИФ-НК АЗС». Обо всем подробнее — на сайте taifazs.ru.

Напомним, на всех автозаправочных станциях ГК ТАИФ реализуется только качественное топливо марок АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, поступающее напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» без задержек в пути, и сжиженный газ производства ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Партнерский материал