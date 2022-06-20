На «ТАИФ-НК АЗС» продолжается выгодная акция «Встречаем лето!»

Фото: Максим Платонов

В сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжается лето выгодных скидок! Крупнейший топливный ретейлер в РТ предоставляет участникам программы лояльности «Альтернатива» возможность супервыгодно заправляться качественным топливом от производителя.

Весь июнь всем владельцам дисконтных карт «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси» «ТАИФ-НК АЗС» дарит скидку 3 рубля с каждого литра топлива. Для этого достаточно предъявить скидочную карту при совершении покупки на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой».

— Заправляйтесь только качественным топливом на наших автозаправочных станциях и получайте гарантированную скидку на все виды топлива! Нам важно, чтобы клиенты уезжали с наших заправок всегда довольными и с хорошим настроением, — подчеркивает коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Успейте воспользоваться скидкой! Мегавыгодное предложение действует до 30 июня 2022 года и распространяется на все виды топлива на всех АЗС ГК ТАИФ.

Предоставляемая скидка не суммируется со скидками по другим проводимым акциям. Подробнее об условиях акции «Встречаем лето!» — на официальном сайте taifazs.ru.

Напоминаем, сеть «ТАИФ-НК АЗС» расширила количество автозаправок, на которых реализуется премиальное топливо марки АИ-98. Бензин можно приобрести еще на четырех АЗС в Казани: АЗС №113 по Оренбургскому тракту, 144; АЗС №131 по ул. А. Кутуя; АЗС №155 по ул. Павлюхина; АЗС №157 по ул. Чистопольской. На данный вид топлива также действует акция «Встречаем лето!».

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