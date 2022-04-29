Скидка 3 рубля с каждого литра топлива от сети «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: предоставлено ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» предоставляет участникам программы лояльности «Альтернатива» возможность супервыгодно приобрести качественное топливо от производителя.

Весь май для всех владельцев дисконтных карт «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси» «ТАИФ-НК АЗС» дарит скидку 3 рубля с каждого литра топлива! Для этого достаточно предъявить скидочную карту перед совершением покупки на АЗС.

— Заправляться на «ТАИФ-НК АЗС» всегда выгодно! Мы предлагаем нашим клиентам не только качественное топливо, высокий уровень обслуживания, но и регулярно проводим многочисленные маркетинговые акции, позволяющие водителям существенно экономить, — отмечает коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Спешите воспользоваться. Акционное предложение действует с 29 апреля по 31 мая 2022 года и распространяется на все виды топлива на всех АЗС сети.

Приобрести карты «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси» всегда можно на автозаправочных станциях компании. Стоимость карты — 50 рублей. Подробнее с условиями акции «Майские каникулы» можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.

Напомним, «ТАИФ-НК АЗС» также увеличил скидки на топливо по картам Банка «Аверс». По условиям акции «Командная игра» при приобретении 25 и более литров моторного топлива или сжиженного газа на 2% увеличивается скидка по картам Банка «Аверс». Таким образом, держатели карт могут получить моментальную скидку 7% на бензин и дизельное топливо, 9% на газ. Повышенная скидка действует до 15 мая 2022 года.

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