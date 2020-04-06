ТАИФ-НК АЗС продолжает работать в штатном режиме в условиях пандемии

Все заправки компании обеспечены топливом в достаточном количестве

Фото: предоставлено ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Автозаправочные станции в этом месяце, который объявлен президентом России Владимиром Путиным нерабочим, будут работать в обычном режиме. В частности, один из крупнейших топливных ретейлеров в Татарстане ТАИФ-НК АЗС, объединивший под своим крылом автозаправки брендов «ТАИФ-НК», «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт», подтвердил штатный график работы. Компания продолжает обеспечивать население стратегически важным продуктом.

В штатном режиме

В Министерстве энергетики России отметили, что АЗС во всех регионах страны будут продолжать работать, несмотря на нерабочий месяц, так как топливо является необходимым продуктом потребительского рынка, обеспечивающим в том числе грузоперевозки товаров первой необходимости, к которым относятся продукты питания и лекарственные препараты.

— Заправки, конечно, будут работать. Тут даже вопросов нет. Это объекты, которые реализуют товары первой необходимости. Все они попадают в перечень, на который не распространяется закрытие объектов в торговле, — сообщил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Штатный график работы «Реальному времени» подтвердили и в ООО «ТАИФ-НК АЗС». Компания продолжает обеспечивать население топливом в достаточном количестве не только в Татарстане, но и в соседних регионах: Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях.



В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией клиенты ТАИФ-НК АЗС также могут при оплате товаров и услуг использовать бесконтактные платежи, чтобы минимизировать контакт с другими людьми и поверхностями общего пользования. Заправить свой автомобиль, не отходя от него, вы можете на всех автозаправочных станциях сети с помощью мобильных приложений «Яндекс.Заправки», Fuelup и Benzuber.

Качество бензина и с заботой об экологии

На предприятии продолжают следить и за качеством топлива. Развитие сети АЗС под брендом «ТАИФ-НК» активно началось в 2008 году. В 2016 году были приобретены заправки сети «Автодорстрой», занимающей заметное место на рынке топливного розничного бизнеса Татарстана и Самарской области. Чуть ранее ТАИФ взял под контроль крупнейшего топливного ретейлера республики — «Татнефтепродукт».

Сегодня сеть насчитывает более 220 объектов. Доля компании по количеству АЗС в Татарстане составляет 25%. Каждая четвертая заправка Татарстана эксплуатируется ООО «ТАИФ-НК АЗС». Заправки ООО «ТАИФ-НК АЗС» можно встретить в каждом регионе РТ. В этом одно из конкурентных преимуществ компании.

До объединения в единую сеть у компаний «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт» не было единых поставщиков. Теперь же топливо поступает на все АЗС компании напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК», входящего в группу компаний ТАИФ. Этим и объясняется популярность сети АЗС — компания уделяет особое внимание качеству реализуемых нефтепродуктов.

Забота об экологии и, как следствие, о жителях республики — приоритетное направление развития группы компаний ТАИФ. В сентябре 2016 года завод бензинов АО «ТАИФ-НК» стал одним из первых предприятий в стране, которые полностью перешли на выпуск бензинов класса Евро-5. Основное его преимущество — безопасность для окружающей среды. Благодаря высокой степени очистки в топливе содержится меньше серы (не более 10 мг/кг), а также ниже уровень ароматических углеводородов по сравнению с бензином стандарта Евро-4.

В таком бензине практически отсутствуют смолы, что снижает образование отложений в деталях двигателей. Это, в свою очередь, со временем не приводит к снижению их мощности. Стоит отметить, что особая современная технология, которая внедрена на предприятии, исключает содержание в топливе таких вредных элементов, как свинец, марганец и железо.

Забота об экологии и, как следствие, о жителях республики — приоритетное направление развития группы компаний ТАИФ. Фото Максима Платонова

За год в испытательной лаборатории АО «ТАИФ-НК» проверяют более 40 тысяч проб нефтепродуктов. Чтобы результаты исследований оказались точными, компания использует современные методы и технологичное оборудование ведущих российских и мировых производителей.

К слову, о качестве бензина. Его проверяют по 18 показателям, среди которых испытания на октановое число, содержание металлов, массовую долю серы.

Высокое качество продукции ТАИФ-НК подтверждают и многочисленные награды в различных конкурсах. В 2019 году предприятие стало лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги РТ». Бензин неэтилированной марки АИ-95-К5 стал победителем в номинации «Продукция производственно-технического назначения», а дизельное топливо зимнее экологического класса К5 (ДТ-3-К5) отмечено дипломом первой степени.



От завода до бензобака

С завода топливо напрямую поступает на все автозаправочные станции сети ТАИФ-НК АЗС. Автомобильные цистерны пломбируются при выезде с НПЗ в Нижнекамске. А уже на АЗС в обязательном порядке берутся и опечатываются контрольные пробы каждого вида топлива, которые хранятся на автозаправках на протяжении всего периода реализации каждой партии топлива.

Служба контроля качества ООО «ТАИФ-НК АЗС» регулярно отбирает пробы в ходе проверок.

В целом контроль качества реализуемых нефтепродуктов является приоритетной задачей, стоящей перед компанией. Многочисленные проверки, в том числе и государственными службами, показывают, что коллектив компании с поставленной задачей справляется.



Модернизация и современные форматы

Объединяя сеть АЗС под разными брендами, компания ставила перед собой задачу создать новый единый бренд автозаправочных станций, отвечающих современным требованиям. Бренд, который позволит достигать стратегических целей ООО «ТАИФ-НК АЗС». В рамках программы ребрендинга компания уже модернизировала и ввела обновленные стандарты на пяти АЗС в Казани.

Вместе с переходом всей сети АЗС ТАИФ-НК под единый стандарт внешнего оформления совершенствуются и стандарты качества обслуживания клиентов. Фото Рината Назметдинова

Обновление будет происходить в рамках утвержденного рестайлинга бренда «ТАИФ-НК». В основу образа нового фирменного стиля легли современные тенденции в архитектуре современного ретейла.

Вместе с переходом всей сети АЗС ТАИФ-НК под единый стандарт внешнего оформления совершенствуются и стандарты качества обслуживания клиентов. Меняется внешний и внутренний дизайн заправок. Они становятся более комфортными, эстетичными и современными.

В качестве концепта идеи оформления заправок был выбран экостиль. По словам представителей компании, он больше всего подходит для общественных территорий, не нагружает пространство и приятен глазу.

Меняется внешний и внутренний дизайн заправок. Они становятся более комфортными, эстетичными и современными. Фото ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Постепенно на ТАИФ-НК АЗС увеличивается и количество магазинов, расширяется ассортимент сопутствующих товаров. Таким образом, АЗС становится не просто заправкой, а полноценным ретейл-объектом.

Программа лояльности

Сеть АЗС меняется не только внешне, изменения претерпела и программа лояльности — с 1 октября 2019 года была запущена дисконтная программа моментальных скидок «Альтернатива». Скидки по картам предоставляются на всех АЗС сети: 3% — на бензин и дизельное топливо, 5% — на сжиженный газ. Действуют специальные условия для водителей такси по программе «Альтернатива.Такси», а также акции для водителей «Яндекс.Такси». До конца апреля действует акция «Глобальное потепление», в рамках которой участникам программы предоставляется повышенная скидка 5% на самый популярный вид топлива — бензин АИ-92.

Не меньшей популярностью пользуется и другой продукт — подарочная карта. Клиенты могут оформить топливную карту на Новый год, 23 февраля, 8 Марта, юбилеи либо в связи с другими значимыми событиями и достижениями на предприятиях. Карта может быть выпущена в любом номинале от 1 до 15 тыс. рублей.

Кроме того, на АЗС регулярно проводятся стимулирующие акции для клиентов: «С нами выгодно», «Командная игра», «Чашка кофе в подарок», «Черная пятница», «Подтяни скидку», «Из ТАИФа с любовью» и многие другие.

Топливные карты для юридических лиц

Удобную систему безналичных расчетов по топливным картам ТАИФ-НК АЗС предлагает и для юридических лиц. Для корпоративных клиентов действует гибкая шкала скидок.

— Мы стараемся индивидуально подойти к каждому клиенту, предложить наилучшие условия на рынке, будь он крупный корпоративный клиент с автопарком из нескольких сотен единиц автотранспорта или же индивидуальный предприниматель с автопарком, состоящим из одной «Газели», — рассказал «Реальному времени» коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.



Чтобы стать клиентом компании, необходимо заключить договор на обслуживание по топливным картам. Это наиболее выгодная и современная форма обслуживания на АЗС для предприятий любых форм собственности.



— На сегодняшний день более 500 учреждений государственного и муниципального сектора являются владельцами топливных карт сети ТАИФ-НК АЗС. В том числе образовательные и медицинские учреждения, коммунальные, социальные, противопожарные и иные службы и организации, а также предприятия гособоронзаказа, — добавил Наиль Шайдуллин.



Корпоративные клиенты через личный кабинет системы безналичных расчетов могут самостоятельно контролировать и управлять процессами пополнения карт, изменения лимитов, выставления счетов на оплату и возврата неиспользованных денежных средств.



Кроме того, корпоративные клиенты компании имеют возможность осуществлять заправку транспорта не только в сети ТАИФ-НК АЗС в регионах присутствия собственных заправок, но и в обширной партнерской сети АЗС по всей России.

— Обеспечение безопасности АЗС и наших сотрудников является частью корпоративной культуры ТАИФ-НК АЗС. Мы всегда исполняем взятые обязательства перед нашими клиентами: гарантируем бесперебойные поставки топлива, качество продукта и высокий уровень сервиса. И даже в это непростое время компания готова обеспечить безопасность наших клиентов при обслуживании на АЗС и бесперебойное наличие высококачественного топлива, — добавил коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.



Партнерский материал