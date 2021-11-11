В сети «ТАИФ-НК АЗС» продолжается «Сезон охоты»

Фото: Максим Платонов

В сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжается масштабная акция «Сезон охоты» с розыгрышем призов. У каждого участника есть возможность выиграть более 4 000 ценных призов: путешествия, подарочные сертификаты на бытовую технику и топливо, спортивные товары, а также суперприз — новый Volkswagen Polo 2021 года выпуска.

Присоединиться к числу участников акции может каждый. Для этого необходимо заправить автомобиль на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» на 25 и более литров топлива с использованием дисконтных карт «Альтернатива», «Альтернатива. Такси» или оплатить топливо картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/ohota. Для участия в розыгрыше призов необходимо зарегистрировать три кода участника (три чека). Чем больше чеков вы регистрируете, тем больше шансов на победу!

Уже совсем скоро будут подведены итоги второго этапа розыгрыша «Сезон охоты». Победителей определят в прямом эфире официального корпоративного аккаунта @taif_nk_azs в Instagram 26 ноября.

Напомним, все купоны с первого этапа автоматически участвуют в розыгрыше призов во втором и третьем этапах акции.

— Мы дорожим нашими клиентами и предлагаем им не только качественные нефтепродукты, но и интересные маркетинговые акции. Призы от нашей компании уже получили более тысячи счастливчиков. Участвуя в акции «Сезон охоты», клиенты «ТАИФ-НК АЗС» получают реальный шанс стать обладателем новой автомашины, он определится на третьем, финальном этапе, — говорит коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Акция продлится до 9 января 2022 года.

Испытайте удачу и выигрывайте ценные призы от ООО «ТАИФ-НК АЗС»!

Подробнее с условиями и правилами проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru/ohota.