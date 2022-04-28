Водная заправочная станция ГК ТАИФ с 1 мая открывает сезон

Фото: Ринат Назметдинов

На топливозаправочных станциях Группы ТАИФ можно заправить не только сухопутный транспорт, но и водный. 1 мая, к началу сезона навигации, в Казани возобновляет работу водная заправочная станция на причале Казанской нефтебазы.

Здесь могут заправляться владельцы катеров, аквабайков, судов, гидроциклов, качественным топливом от производителя, которое напрямую поступает с НПЗ АО «ТАИФ-НК». Клиентам предлагаются дизельное топливо и бензины высшего экологического класса «Евро-5».

Водная заправочная станция ГК ТАИФ пользуется большим успехом у потребителей благодаря удобному местоположению, качественному топливу, высокому уровню обслуживания и удобному режиму работы.

Станция работает ежедневно с 7 утра до 19 часов вечера в течение всего навигационного периода. Оплатить топливо можно банковской картой или наличными. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, оформившие топливную карту Группы компаний ТАИФ, могут заправляться по безналичному расчету, экономя на возврате НДС 20%.

Располагается водная заправочная станция на причале Казанской нефтебазы рядом с поселком Победилово. Координаты для навигации: 55°43'38.1''N 49°04'47.9''E.

Телефон для справок: +7 (987) 060-92-48.



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