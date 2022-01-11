Каждый 21-й литр топлива в подарок от «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Максим Платонов

Крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает радовать клиентов новыми подарками.

Так, в январе на всех АЗС сети действует акция «21-й литр в подарок!». При покупке топлива на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» от 20 до 39,99 литра покупателю предоставляется 1 литр бесплатно, от 40 до 59,99 литра — 2 литра, от 60 до 79,99 литра — 3 литра в подарок и т.д. Оплатить можно как наличными, так и банковской картой.

На зимнее дизельное топливо скидка не распространяется.

— Заправляться в сети автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» всегда выгодно. Мы предлагаем не только качественное топливо от производителя, но и регулярно проводим различные маркетинговые акции, постоянно отслеживаем пожелания наших клиентов. Поэтому в связи с многочисленными обращениями покупателей было принято решение возобновить акцию «21-й литр в подарок!», — говорит коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Акционное предложение действует до 31 января 2022 года. Скидка не суммируется с другими акциями. Обо всем подробнее — на сайте taifazs.ru.

Напомним, на «ТАИФ-НК АЗС» также действуют скидки на топливо по дисконтным программам «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси». При приобретении сжиженного газа скидка по картам «Альтернатива» или «Альтернатива. Такси» может составить до 7%, на моторное топливо (кроме ДТЗ) — до 5%, на сопутствующие товары и услуги на АЗС — до 3%.

Повышенная скидка начинает действовать при достижении порогового объема в текущем месяце и продолжает действовать весь следующий месяц.

Партнерский материал