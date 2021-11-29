«ТАИФ-НК АЗС» объявил победителей второго этапа розыгрыша «Сезон охоты»

Фото: Ринат Назметдинов

26 ноября в «ТАИФ-НК АЗС» состоялся второй этап розыгрыша призов в рамках масштабной акции «Сезон охоты».

В тираже розыгрыша приняли участие более 15 тыс. человек, зарегистрировавшие чеки на сайте taifazs.ru/ohota в период с 16.08.2021 г. по 21.11.2021 г. Победителей определили с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире официального корпоративного аккаунта @taif_nk_azs в Instagram.

Счастливыми обладателями ценных подарков стали 1 334 человека. Им будут вручены сертификаты на кофе, топливо/товары, бытовую технику, спортивные товары, а также главный приз второго этапа розыгрыша — сертификат на путешествие номиналом 200 тыс. рублей.

— Сеть «ТАИФ-НК АЗС» с заботой относится к каждому клиенту и предлагает только самое лучшее. Компания регулярно проводит различные стимулирующие акции для клиентов с розыгрышем ценных призов. Присоединяйтесь к числу участников акции «Сезон охоты» и не упустите свой шанс стать обладателем нового автомобиля от ГК ТАИФ, — говорит коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Впереди автовладельцев ждет третий финальный этап розыгрыша, который состоится в январе 2022 года. Успейте принять участие в акции и станьте на шаг ближе к новому Volkswagen Polo 2021 года выпуска. Ценные призы уже ждут вас на «ТАИФ-НК АЗС»!

Напомним, чтобы стать участником акции, необходимо всего лишь заправлять автомобиль на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» на 25 и более литров топлива с использованием дисконтных карт «Альтернатива», «Альтернатива. Такси» или оплатить топливо картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/ohota. Чем больше чеков вы регистрируете, тем больше шансов на победу!

Акция продлится до 9 января 2022 года.



Подробнее с условиями и правилами проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru/ohota.