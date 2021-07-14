Испытано на себе: как журналист «Реального времени» провела один день оператором ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Ринат Назметдинов

Для водителя заправить автомобиль — обыденное дело, много времени не требует. А вот жизнь на самой автозаправочной станции кипит круглые сутки. Так что же остается за кадром, что не видно взгляду простого посетителя? Журналист «Реального времени» решила на один день сменить профессию, став оператором АЗС крупнейшей сети автозаправочных станций в Республике Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС», и на своем опыте убедиться в том, как непроста и в то же время интересна работа на автозаправке. Обо всем подробнее — в нашем материале.

Первым делом инструктаж

Чтобы полностью погрузиться в профессию, отправляемся на АЗС «ТАИФ-НК» №131 на улице Аделя Кутуя в Казани. Выбор неслучайный. ООО «ТАИФ-НК АЗС» — крупнейшая в Татарстане сеть автозаправочных станций, работающих под брендами «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой».

Сеть насчитывает более 220 объектов, также имеет автозаправочные станции не только в Татарстане, но и в соседних регионах — Удмуртии и Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях.

В сутки автозаправочная станция №131 обслуживает более двух тысяч водителей и является одной из самых популярных автозаправок в городе. Поэтому где, как не здесь, можно узнать о тонкостях работы оператора АЗС?

Подъезжаем к станции и видим, что работа на автозаправке не останавливается. Нас встречает менеджер АЗС Анна Сахапова. Прежде чем допустить сотрудника к выполнению обязанностей, мастер АЗС проводит нам первичный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, поскольку автозаправочная станция является объектом повышенной опасности.

— Чтобы получить допуск к работе, оператор должен изучить несколько десятков инструкций, касающихся безопасности, стандарта обслуживания клиентов, приемки топлива, метрологических знаний, умения пользоваться всеми системами изменения, которые находятся на станции, и прочих аспектов работы. Работа многофункциональная, поэтому требует повышенной внимательности и стрессоустойчивости, — рассказывает Анна Сахапова.

Одна из задач оператора АЗС — заказ и прием товара. Фото: Ринат Назметдинов

По ее словам, стать оператором АЗС может любой желающий. Но, как и в любой другой профессии, сначала нужно пройти обучение, которое осуществляется учебным центром ООО «ТАИФ-НК АЗС». Подготовка персонала проводится высококвалифицированными аттестованными преподавателями. Все учебные классы для теоретического обучения оснащены современными техническими средствами, наглядными пособиями, узлами и деталями оборудования.

— После обучения и инструктажа оператор проходит на станции стажировку в течение десяти рабочих смен. Его закрепляют за опытным оператором, который объясняет, что входит в обязанности и задачи сотрудника станции. А все знания, полученные на практике, проверяются на экзамене на допуск к самостоятельной работе, — добавляет менеджер АЗС.

«Самое главное — иметь желание работать и становиться лучше»

Круг обязанностей оператора АЗС весьма обширен. Постигать тонкости профессии мне помогает опытный оператор Алина Хамидуллина. Оператором на станции она работает более 10 лет.

Первое, на что обращает внимание наставник, — внешний вид. Этому в «ТАИФ-НК АЗС» уделяют пристальное внимание.

— Считаю, что оператор АЗС — первое лицо компании. Поэтому и внешний вид должен быть всегда опрятный, поскольку основная работа оператора — общение с клиентами. Также он должен уметь оперативно, грамотно и качественно обслуживать клиентов, быть приветливым и всегда находить ответ на любой вопрос, — рассказывает Алина Хамидуллина.

На всех АЗС сети ООО «ТАИФ-НК АЗС» каждые 2 часа проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств. Фото: Ринат Назметдинов

Рабочая смена оператора длится 12 часов, дневная — с 7 утра до 7 вечера, ночная — до 7 утра соответственно. Принимая смену, сотрудник станции должен проверить состояние территории автозаправочной станции, исправность оборудования, чистоту торгового зала, инвентарь, сверить остатки топлива, проверить документацию, кассу, занести все в журнал и только потом приступить к своим обязанностям.

К слову, в соответствующий журнал вносится и пометка о состоянии здоровья сотрудника станции. На всех АЗС сети в целях нераспространения коронавирусной инфекции усилены меры профилактики. Перед каждой сменой персонал АЗС проходит обязательный контроль: у сотрудников замеряется температура, осматривается внешнее состояние работников. Все операторы работают в масках. Для персонала и клиентов предусмотрены дозаторы с антисептическими дезинфицирующими средствами.

— Конечно, бывает устаешь за весь день. Надо за всем успеть уследить. Многозадачность — вот одна из особенностей нашей профессии. Но самое главное — иметь желание работать и становиться лучше, — продолжает рассказ Алина Хамидуллина.

Мастер на все руки…

Смена принята. Заступаем на работу. Я, конечно, в качестве помощника оператора АЗС.

— Основная работа оператора за кассой. Когда подходит клиент, сначала оператор должен поприветствовать его, затем выбрать номер нужной колонки, вбить сумму, вид и количество литров топлива, — объясняют мне. — Далее узнать, есть ли у клиента дисконтная карта «Альтернатива», предложить акционные товары, чай, кофе, выпечку. В конце обязательно поблагодарить его и пожелать счастливого пути.

Основная работа оператора АЗС за кассой. Фото: Ринат Назметдинов

Тем временем в зале появляются покупатели. Поток клиентов на АЗС №131 достаточно большой. Слышу: «Полный бак, пожалуйста!». Начинаю действовать по схеме, но не сразу нахожу на мониторе нужную колонку. Волнуюсь. Но водители терпеливо ждут и улыбаются.

— Есть у нас и постоянные клиенты, потому что на автозаправочной станции можно не только заправиться, но и отдохнуть. В мини-маркетах при заправках у нас представлен широкий ассортимент товаров и свежей выпечки от ресторана «Пирамида». Гостям предлагаем традиционные пирожки с сытными и сладкими начинками — элеш, бекен, треугольники, — говорит Алина Хамидуллина.

В мини-маркетах при заправках «ТАИФ-НК АЗС» представлен широкий ассортимент товаров и свежей выпечки от ресторана «Пирамида». Фото: Ринат Назметдинов

Еще одна задача оператора АЗС — заказ и прием товара.

— Оператор также должен следить за тем, чтобы полки в мини-маркетах не пустовали. Товар заказываем по мере его продажи. Срок годности товара вбиваем в электронный журнал, чтобы в дальнейшем не допустить наличия на полках просроченных товаров. После того как товар принят, расставляем его по полкам, соблюдая товарное соседство, — продолжает Алина Хамидуллина.

Помимо этого, оператор АЗС должен следить и за чистотой автозаправочной станции. На всех АЗС сети ООО «ТАИФ-НК АЗС» каждые два часа проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств: моются все помещения и санитарные узлы, протираются поручни и дверные ручки. Безопасность клиента на «ТАИФ-НК АЗС» превыше всего!

Ответственная задача — прием топлива

Но самый серьезный и невидимый для глаз большинства клиентов автозаправочной станции процесс — прием нефтепродуктов. Ведь именно качество топлива формирует имидж компании. Сеть АЗС ООО «ТАИФ-НК АЗС» стандарт качества гарантирует. Топливо на все станции сети поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» в соответствии с установленными регламентами и без задержек в пути.

Самый серьезный и невидимый для глаз большинства клиентов автозаправочной станции процесс — прием нефтепродуктов. Фото: Ринат Назметдинов

На часах — 16.30. На автозаправочную станцию прибывает бензовоз. Оператор АЗС готовится принять топливо. Переодевается в спецодежду: надевает специальную обувь, каску, перчатки, защитные очки.

— Перед началом слива топлива сверяем документы. Затем вместе с водителем поднимаемся на бензовоз и начинаем проверку топлива, — рассказывает мне оператор АЗС.

Сначала оператор проверяет целостность пломб на люке каждой секции автоцистерны. Фото: Ринат Назметдинов

За процессом приема топлива наблюдаю со стороны, так как без спецодежды на территории резервуарного парка находиться строго запрещено.

Сначала оператор проверяет целостность пломб на люке каждой секции автоцистерны. Это гарантия того, что топливо приехало с нефтебазы нетронутым. Затем измеряет уровень топлива в цистерне. Только после этого приступает к проверке качества топлива в каждом отсеке бензовоза.

Вооружившись ареометром (прибор для измерения плотности жидкостей и твердых тел, — прим. ред.), оператор начинает проверку топлива.

— Перед сливом топлива в резервуар берем пробы на содержание в нем воды, измеряем плотность, температуру, проводим визуальный осмотр на предмет механических примесей и сверяем все эти показатели с паспортом качества. Вижу, что никаких отклонений нет. Разрешаю слив топлива, — говорит оператор.

После того как топливо слито в резервуары, оператор вновь проводит замеры. К слову, пробы нефтепродуктов служба контроля качества ООО «ТАИФ-НК АЗС» отбирает регулярно, прежде чем они попадают в бак автомобиля.

Пробы нефтепродуктов служба контроля качества ООО «ТАИФ-НК АЗС» отбирает регулярно, прежде чем они попадают в бак автомобиля. Фото: Ринат Назметдинов

— «ТАИФ-НК АЗС» гарантирует высокое качество нефтепродуктов и уровень сервиса. Это является приоритетной задачей нашей компании, чтобы в полной мере удовлетворить растущие потребности жителей республики. Мы стараемся индивидуально подходить к каждому клиенту и предлагать наилучшие условия на рынке. На всех АЗС сети действует гибкая система скидок. Держатели дисконтной карты «Альтернатива» могут получить моментальную скидку до 5% на все виды топлива. Кроме того, компания регулярно проводит различные маркетинговые акции, предлагая клиентам повышенные скидки и поощрения, — добавляет менеджер АЗС Анна Сахапова.

Незаметно подошел к концу рабочий день на «ТАИФ-НК АЗС». Журналист «Реального времени» на личном опыте убедилась, что не так легка, как кажется со стороны, работа оператора АЗС. Здесь стопроцентно работают квалифицированные и преданные своему делу специалисты.

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