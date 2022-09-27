«ТАИФ-НК АЗС» готовится разыграть первый приз в рамках акции «Полный бак подарков»

Фото: Максим Платонов

В крупнейшей сети автозаправочных станций в Республике Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжается масштабная акция «Полный бак подарков» с розыгрышем призов. У каждого участника есть возможность выиграть более 3000 ценных и полезных подарков: путешествия, подарочные сертификаты на бытовую технику и топливо, товары на АЗС, снегоход, квадроцикл, а также суперприз — новый автомобиль Kia Seltos.

Присоединиться к числу участников может каждый. Для этого необходимо заправить автомобиль на АЗС сети ГК ТАИФ — «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» с использованием дисконтных карт «Альтернатива», «Альтернатива. Такси» или оплатить топливо картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/fulltank. Чем больше чеков вы регистрируете, тем больше шансов на победу!

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И уже совсем скоро будут подведены итоги первого этапа розыгрыша. На кону — квадроцикл — настоящий эксперт бездорожья, который точно станет источником ярких эмоций и впечатлений. Победителей определят в прямом эфире генератором случайных чисел официального корпоративного аккаунта @vk.com/azstaif во «ВКонтакте» 12 октября.

— Подарков будет много, так что в выигрыше будут тысячи людей! — заверил коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин. — Все, кто не выиграет в первом этапе, смогут побороться в следующих этапах розыгрыша за главный приз. Достаточно лишь выполнить простые условия акции — и заветный подарок окажется в вашем баке. Заправляйтесь чаще в сети «ТАИФ-НК АЗС» и увеличивайте свои шансы на победу!

Акция «Полный бак подарков» в сети АЗС «ТАИФ-НК АЗС» пройдет в три этапа: первый этап — с 1 августа по 30 сентября 2022 года, второй этап — с 1 октября по 30 ноября 2022 года, третий этап — с 1 декабря 2022-го по 31 января 2023 года.

Каждый полученный купон участвует во всех этапах розыгрыша, кроме тех, по которым были получены подарки на ранее проведенных этапах.

Испытайте удачу и выиграйте ценные призы от «ТАИФ-НК АЗС»!

Подробнее с условиями и правилами проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru/fulltank. Список победителей будет опубликован на сайте taifazs.ru/fulltank и в корпоративном аккаунте @vk.com/azstaif во «ВКонтакте» по окончании каждого этапа.