Экономьте на заправках «ТАИФ-НК АЗС» с картой Банка «Аверс»

Фото: Ринат Назметдинов

Оплачивать топливо банковской картой не только удобно, но и выгодно. В сети автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» продолжается совместная с Банком «Аверс» акция «Командная игра» с повышенной скидкой на топливо.

По условиям акции держатели карт Банка «Аверс» могут получить моментальную скидку 5% на покупку любого вида моторного топлива на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт» и «Автодорстрой».

— Для нас очень важно, чтобы клиент уезжал с АЗС всегда с хорошим настроением. Поэтому ежемесячно наша компания для своих клиентов проводит различные стимулирующие акции, предлагая повышенные скидки и дополнительные поощрения, — говорит коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Скидки по картам действуют на всех АЗС Группы компаний ТАИФ и распространяются на все карты Банка «Аверс».

Акция «Командная игра» проводится до 31 декабря 2021 года. С подробными условиями акции и списком АЗС, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте taifazs.ru.

Напомним, ранее «Реальное время» писало о том, что на «ТАИФ-НК АЗС» стартовала масштабная акция «Сезон охоты» с розыгрышем ценных подарков, где главный приз — автомобиль.

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