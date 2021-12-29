«Сезон охоты» на новогодние подарки в сети «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Ринат Назметдинов

Новый год — время волшебства, подарков и исполнения желаний. А для клиентов ООО «ТАИФ-НК АЗС» пора чудес и приятных событий уже наступила. В сети ГК ТАИФ подходит к финалу масштабная акция «Сезон охоты» с розыгрышем ценных призов.

У каждого участника есть шанс выиграть более 4 000 призов: путешествия, подарочные сертификаты на бытовую технику, топливо, спортивные товары, а также главный приз — новый Volkswagen Polo.

— На АЗС сети «ТАИФ-НК АЗС» регулярно проходят масштабные интересные акции с хорошими призами. Число участников постоянно увеличивается, что говорит о росте числа клиентов и их активности. Загадывайте желания и принимайте участие в розыгрыше! Все участники получают реальный шанс стать обладателями ценных подарков от нашей компании, — отмечает коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Напомним, чтобы принять участие в акции, необходимо всего лишь заправить автомобиль на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» на 25 и более литров топлива с использованием дисконтных карт «Альтернатива», «Альтернатива. Такси» или оплатить топливо картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/ohota. Чем больше чеков вы регистрируете, тем больше шансов на победу!

Финальный этап розыгрыша состоится в январе 2022 года. Все купоны, зарегистрированные на сайте taifazs.ru/ohota с первого и второго этапов розыгрыша, автоматически принимают участие в третьем этапе акции.

Акция «Сезон охоты» продлится до 9 января 2022 года.

Подробнее с условиями и правилами проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru/ohota.

Крупнейший топливный ретейлер в Татарстане ООО «ТАИФ-НК АЗС» также поздравляет жителей республики с наступающим 2022 годом и Рождеством!

— В конце года традиционно принято подводить итоги и намечать планы на будущее. 2021 год не стал исключением. Он был полон напряженной работы, поисков важных решений и задач. Уходящий год проверял нас не только на прочность, но и на умение преодолевать трудности и перестраивать привычную жизнь. Желаем, чтобы в новом году сбылись заветные желания и оправдались большие надежды. Пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно найдет продолжение в году наступающем, станет хорошей предпосылкой для новых побед и свершений. Крепкого здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне, — обращается с поздравлениями коллектив компании. — Мы благодарим наших клиентов, партнеров за то, что доверяете нам и выбираете наши АЗС. Надеемся и впредь оставаться для вас надежным и проверенным временем партнером. От всей души желаем процветания и благополучия в наступающем году. С праздником!

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