АЗС ГК ТАИФ дарит скидку 9% на все виды топлива ко Дню Победы

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сеть АЗС Группы компаний ТАИФ дарит своим клиентам праздничную скидку — 9% — на все виды топлива. Скидка будет действовать 9 мая на всех АЗС «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» и «ТАИФ-НК».



Чтобы получить скидку, необходимо предъявить дисконтную карту «Альтернатива» или «Альтернатива.Такси».



Напомним, в непростых условиях пандемии коронавирусной инфекции сеть АЗС ГК ТАИФ продолжает работу в штатном режиме. Все автозаправочные станции сети в круглосуточном режиме обеспечивают потребителей высококачественным моторным топливом, в том числе и потребности экстренных служб.



ТАИФ-НК АЗС поздравляет с праздником Великой Победы. Желает счастья, мирного неба, здоровья и благополучия!

