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«ТАИФ-НК АЗС» подводит итоги первого этапа акции «Полный бак подарков» — «РВ Live»

12:00, 12.10.2022 1 Сюжет: ООО «ТАИФ-НК АЗС» — все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«ТАИФ-НК АЗС» подводит итоги первого этапа акции «Полный бак подарков» — «РВ Live»
Фото: Максим Платонов

В сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжается масштабная акция с розыгрышем более 3 000 ценных призов: квадроцикла, снегохода, годового запаса топлива, подарочных сертификатов на путешествия, бытовую технику, а также главного приза — нового автомобиля Kia Seltos. Прямо сейчас в прямом эфире официального корпоративного аккаунта «ТАИФ-НК АЗС» во «ВКонтакте» ведущий Кирилл Ершов совместно со специально приглашенной гостьей — певицей, исполнительницей нашумевшего хита «Малай на белом барсе» Лэйной разыгрывают призы. Следить за прямым эфиром розыгрыша можно как в аккаунте «ТАИФ-НК АЗС», так и в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

Трансляцию осуществляет маркетинговое агентство «Директ». Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС»
Авто Татарстан ТАИФ-НК АЗС

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