ООО «ТАИФ-НК АЗС» увеличило количество станций по реализации бензина АИ-98

Фото: Ринат Назметдинов

Крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» расширила количество автозаправок, на которых реализуется высокооктановый бензин марки АИ-98. Теперь премиальное топливо класса Евро-5 можно приобрести еще на четырех АЗС сети в Казани: АЗС №113 по Оренбургскому тракту, 144; АЗС №131 по ул. А. Кутуя; АЗС №155 по ул. Павлюхина; АЗС №157 по ул. Чистопольской.

— Качество нефтепродуктов для «ТАИФ-НК АЗС» — всегда в приоритете. Реализуемое высококачественное топливо АИ-98 на наших заправках строго соответствует всем необходимым техническим регламентам Таможенного союза и международным стандартам. Бензин подходит для самых требовательных машин, — отмечает коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Бензин премиальной марки АИ-98 до конца июня на «ТАИФ-НК АЗС» можно приобрести по супервыгодной акции «Встречаем лето!». Крупнейший топливный ретейлер дарит скидку 3 рубля за каждый литр топлива. Специальное предложение действует при покупке любого количества топлива за наличный расчет или банковской картой с предъявлением карт «Альтернатива» или «Альтернатива. Такси».

Повышенная скидка по акции «Встречаем лето!» также действует и на другие виды топлива. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте taifazs.ru.

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