В аптеку за бензином, или Откуда берут начало современные АЗС

Фото: Максим Платонов

Современные АЗС — это многофункциональные комплексы и архитектурные сооружения, которые стали неотъемлемой частью городской среды, украшением автотрасс. Крупные автозаправочные сети стараются привлекать клиентов не только качественным топливом, но и высоким уровнем сервиса. Сегодня на заправках предлагают широкий спектр услуг: здесь можно купить автозапчасти, продукты и товары в дорогу, передохнуть и просто выпить чашечку кофе. Но так было не всегда. За годы своей истории автозаправочные станции претерпели значительные эволюционные изменения. Когда массовый спрос на бензин только зарождался, топливо для автомобилей продавали в аптеках. Подробнее о том, как и где появились первые в мире АЗС, какими они были в России и как сейчас развиваются автозаправочные станции нового поколения на примере крупнейшего топливного ретейлера в Республике Татарстан — ООО «ТАИФ-НК АЗС», читайте в материале «Реального времени».

Как и где заправляли первые автомобили

Первой заправкой официально принято считать аптеку в небольшом немецком городе Вислох. Именно здесь в 1888 году заправлялась Берта Бенц, жена изобретателя первого автомобиля Карла Бенца. Смелая женщина решила доказать мужу и всему миру, что творение супруга способно преодолевать большие расстояния. Берта отправилась к матери в другой город в 106 километрах. Но бензобак машины был маленьким — всего 4 литра, а заправочных станций не существовало, жене Бенца пришлось импровизировать. Для дозаправки требовался лигроин, петролейный эфир, известный как бензол, который продавали фармацевты в небольших бутылочках. В Вислохе Берта и приобрела первое «топливо». Чтобы заполнить бак, ей потребовалось много таких бутылок.

Автопробег Берты Бенц и дальнейшая работа Карла Бенца по усовершенствованию машины вызвали живой интерес к путешествиям на автомобилях у жителей Германии и всего мира, в компанию инженера-изобретателя посыпались заказы. Постепенно машин на дорогах становилось все больше, они требовали много бензина, а аптеки этот спрос не могли удовлетворить. Этим воспользовались находчивые предприниматели, которые стали открывать специализированные магазины, где можно было купить бензин относительно в больших объемах — топливо отпускалось порционно в ведрах.

Правда, заправка была непростым делом, поскольку устройств по перекачке бензина в бак не существовало. Первый эволюционный шаг в этом направлении предпринял в 1907 году нефтяной гигант Standard Oil (ныне — Chevron, одна из крупнейших энергетических корпораций в мире). Компания открыла в Сиэтле специализированную заправочную станцию, где помимо продажи топлива водителям предлагали заправку автомобиля с помощью ручного насоса.

Владельцы автозаправок поняли, что для развития бизнеса нужен грамотный маркетинг. Начиная с 1920 годов, владельцы АЗС начали внедрять единые корпоративные стандарты оформления заправочных станций. Это были яркие запоминающиеся логотипы и единый сервис. Тогда же появились первые механические дозирующие колонки, а десятилетие спустя — колонки с электрическими дозаторами.

Первая заправочная станция. Аптека в Вислохе, Германия. Здесь Берта Бенц в 1888 году заправила автомобиль. В 2008 году перед аптекой был установлен памятник Берте Бенц. Фото: wikimedia.org/Pit_Elsasser_Wiesloch

Лишь в 1950 годы бензоколонки получили широкое распространение в современном понимании этого слова. В это время начали строить многофункциональные АЗС, где можно было купить сопутствующие товары, запчасти, подкачать шины, приобрести продукты питания. Кроме того, заправочные станции стали оборудовать специальными навесами, под которыми открывали кафе.

История развития АЗС в России

В России первые автозаправочные станции появились в 1911 году, а спустя всего 3 года их было уже около 400 в крупных городах страны.

В довоенные годы в СССР сеть автозаправочных станций росла не так быстро. Автопарк увеличивался крайне медленно, очередей за бензином не было: его обычно покупали в ведрах и также хранили в гаражах.

Все изменилось после Второй мировой войны. С конца 1950-х — начала 1960 годов на бензоколонках начали предлагать дополнительные услуги. На территории АЗС открывали буфеты, мастерские, а сами заправки стали местом притяжения водителей грузовиков.

Настоящим прорывом для отечественного автопрома стал выпуск легендарного ВАЗ-2101. «Жигули» рекомендовали заправлять бензином АИ-80 и АИ-92, но с топливом на заправках были проблемы — в те годы его отпускали только по талонам. Проблему удалось решить к середине 1970-х годов. На АЗС появился широкий ассортимент топлива, на некоторых станциях отпускали бензин даже 95-й марки — как правило, им заправляли автомобили иностранных послов, делегаций и туристов.

Уже в 1980 году, в год проведения Олимпийских игр, во многих крупных городах заправочные станции на трассах все больше походили на современные АЗС. На многих заправках были кафе и мастерские, водители могли расплачиваться не талонами, а рублем.

Настоящий бум отрасль пережила в 1990 годы, с появлением частных автозаправок. Сначала это были примитивно-контейнерные сооружения, затем их усовершенствовали — АЗС строили как многофункциональные топливные комплексы по проектам, прошедшим технологические и экологические экспертизы. Автозаправки стали удобными и комфортными для автомобилистов.

Татарстанский рынок АЗС: от первых резервуаров до современных супермаркетов на трассах

История развития автозаправочных станций в Поволжье берет начало с XIX века, когда знаменитая фирма «Нобель» при участии купца 1-й гильдии Челышева построила в Чистополе на берегу Камы резервуары для хранения керосина, колесной мази и моторного топлива. Выбор места первых нефтебаз был неслучайным. В то время автомобилей было мало и грузоперевозки в основном осуществлялись по рекам Волга и Кама.

Одна из первых заправочных станций в Казани на ул. Кирова, 1930-1940 гг. Фото: взято из книги «Татнефтепродукт 100 лет», 2018 г.

Основными поставщиками нефтепродуктов в Казанской губернии были фирмы «Нобель», «Каспийское товарищество» и «Мазут», в 1917 году их национализировали. Годом позже управление над этими предприятиями возложили на отдел топлива при Казанском Совнархозе, который возглавил Яков Френкель. Под его руководством отрасль начала развиваться, был образован нефтяной комитет.

По мере дальнейшего развития народного хозяйства шли поиски оптимальной системы управления отраслью. В период первых пятилеток (1928–1932, 1933–1938 годы) нефтеснабжению в ТАССР уделяли особое внимание. К 1938 году Нефтеком преобразовали сначала в Татарскую республиканскую контору Главнефтесбыта, затем — в Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР.

Научно-технический прогресс и быстрое развитие автотракторного парка в Поволжье привели к увеличению потребления нефтепродуктов. В республике началось активное строительство новых нефтебаз, которые в конце 30-х годов были объединены в Татарскую республиканскую контору Главнефтесбыта. Само собой, речи о конкуренции на рынке нефтепродуктов в то время не шло. Госкомитет ценообразования при Госплане устанавливал на бензин единые по всей стране цены, утверждая их сразу на год вперед.

В годы Великой Отечественной войны Татарстан обеспечивал фронт и тыл нефтепродуктами. Днем и ночью нефтеснабженцы трудились на своих рабочих местах. Но послевоенная разруха притормозила развитие отрасли. Страна не имела возможности вкладывать средства в развитие нефтебазового хозяйства.

Лишь с 1954 года ситуация начала меняться. Начали строить нефтебазы и постепенно внедрять механизированные установки. В 1981 году нефтебазы включили в Казанское территориальное управление Госкомнефтепродукт РСФСР, которое впоследствии преобразовали в «Татнефтепродукт» (сейчас входит в ООО «ТАИФ-НК АЗС»). В дальнейшем в республике, как и во всей стране, активно развивалась сеть автозаправочных станций. Если к 1970 году в ТАССР построили 45 АЗС, то в 1985 году их было уже 191.

Постепенный рост автомобильного и автотранспортного парка требовал быстрого развития сети АЗС. К 1970 году в ТАССР было построено 45 АЗС, а в 1985 году их насчитывалось уже 191. Фото: взято из книги «Татнефтепродукт 100 лет», 2018 г.

В сложные для страны 1990 годы благодаря дальновидным решениям руководства республики и ее первого президента Минтимера Шаймиева в Татарстане сумели сохранить систему нефтепродуктообеспечения. Значительные средства вкладывали в развитие отрасли, в этот период были построены крупнейшие нефтебазы в Набережных Челнах, республиках Марий Эл и Чувашия.

В середине 90‑х годов в Татарстане провели приватизацию государственных предприятий. К их числу относится и ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт». В условиях нарастающей конкуренции компания начала прилагать все усилия для того, чтобы проводить единую и эффективную политику на рынке нефтепродуктов. Прежде всего, усилия были направлены на надежное и бесперебойное обеспечение республики горючим.

Постепенно рынок АЗС разрастался, шло становление разветвленной сети заправочных станций. В нулевых ускоренно развивались крупные сети АЗС.

В 2008 году ТАИФ начинает развивать собственную сеть АЗС под брендом «ТАИФ-НК». Фото: «Реальное время»

В 2008 году ТАИФ — один из крупнейших российских холдингов, контролирующих большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей РТ — начал развивать собственную сеть автозаправочных станций под брендом «ТАИФ-НК». На тот момент в собственности компании было 20 заправочных станций, а спустя год их количество возросло до 30.

Но планы по расширению и развитию сети у компании были грандиозными. Поэтому в 2015 году ТАИФ взял под контроль «Татнефтепродукт», годом позже завершил сделку по приобретению одной из крупнейших в Закамье сетей автозаправочных станций «Автодорстрой» и создал в 2017 году единую сеть АЗС под управлением ООО «ТАИФ-НК АЗС». Сегодня компания входит в число крупнейших трейдеров нефтепродуктов в Татарстане и занимается реализацией автомобильного топлива более чем на 200 АЗС. Автозаправки ООО «ТАИФ-НК АЗС» расположены практически во всех районах Татарстана, а также в соседних регионах: Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях.

В 2017 году ТАИФ объединил под своим крылом сразу несколько крупных розничных продавцов моторного топлива — «Татнефтепродукт», «Автодорстрой», «ТАИФ-НК» в единую сеть под управлением ООО «ТАИФ-НК АЗС». Фото: Ринат Назметдинов

Объединяя под своим крылом в 2017 году сеть АЗС под разными брендами — «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой», ООО «ТАИФ-НК АЗС» ставило перед собой задачу создать новый единый бренд автозаправочных станций, который будет отвечать актуальным требованиям и достигать стратегических целей компании.

— Чтобы достичь этих результатов, компания прошла большой путь от первых маркетинговых исследований и разработки бренда до масштабной модернизации станций, — вспоминает коммерческий директор компании ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин. — Масштабную программу ребрендинга сети мы запустили в 2019 году. В качестве концепта идеи был выбран экостиль, который больше всего подходит для пространства общественных территорий. За это время компания уже модернизировала и ввела обновленные стандарты более чем на 70 АЗС. Окончательный переход всех АЗС сети под новый бренд компания планирует завершить в течение ближайших лет.

В 2019 году в «ТАИФ-НК АЗС» стартовала масштабная программа ребрендинга сети. Компания модернизировала и ввела обновленные стандарты внешнего вида более чем на 70 АЗС. Фото: Максим Платонов. Реклама. ООО «ТАИФ-НК АЗС»

По словам Наиля Шайдуллина, обновляется не только облик станций — проводится техническая модернизация: меняются топливораздаточные колонки, резервуарный парк, трубопроводы, открываются полноформатные магазины с широким ассортиментом товаров и кафе, где можно вкусно и сытно перекусить, выпить чашку ароматного кофе, а также внедряются новые стандарты обслуживания.

— Расширение набора сервисных услуг становится общей тенденцией российского рынка. И это совершенно естественный процесс, — считает Наиль Шайдуллин. — В «ТАИФ-НК АЗС» этим тенденциям следуют, постоянно повышая качество предоставляемых услуг на АЗС.

Таким образом, сегодня сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» представляет собой современный высокотехнологичный комплекс, который продолжает занимать лидирующие позиции на топливном рынке Татарстана и успешно развиваться, гарантируя клиентам бесперебойные поставки топлива, качество продукта и высокий уровень обслуживания.