На «ТАИФ-НК АЗС» заправляться стало еще выгоднее с картой Банка «Аверс»

Фото: Ринат Назметдинов

На всех автозаправочных станциях ООО «ТАИФ-НК АЗС» заправлять машину стало еще выгодней. Крупнейший топливный ретейлер в Татарстане совместно с Банком «Аверс» проводит акцию «Командная игра» и увеличивает скидку на 2% на все виды топлива.

Теперь, приобретая моторное топливо или сжиженный газ любого объема с использованием карты Банка «Аверс», клиент получает повышенную скидку. На бензин и дизельное топливо моментальная скидка увеличивается на 7%, на газ — на 9%.

— Каждый день мы работаем, чтобы наши клиенты уезжали довольными с наших заправок. Заправляйтесь на АЗС «ТАИФ-НК», «Автодорстрой», «Татнефтепродукт» только качественным топливом от производителя и всегда с максимальной выгодой! — отмечает коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Скидки по картам действуют на всех АЗС сети ООО «ТАИФ-НК АЗС» и распространяются на все карты Банка «Аверс».

Акция «Командная игра+2%» действует до 31 мая 2022 года. Скидка не суммируется с другими действующими акциями. Обо всем подробнее — на официальном сайте taifazs.ru.

Напомним, сеть «ТАИФ-НК АЗС» также до конца мая для всех владельцев дисконтных карт «Альтернатива» и «Альтернатива.Такси» дарит скидку 3 рубля с каждого литра топлива! Для этого достаточно предъявить скидочную карту перед совершением покупки на АЗС.

Партнерский материал