В честь 8 Марта «ТАИФ-НК АЗС» дарит скидку на все виды топлива

Фото: Максим Платонов

В марте есть особый повод порадовать представительниц прекрасного пола — Международный женский день. ООО «ТАИФ-НК АЗС» поздравляет всех женщин с праздником весны и красоты. Желает, чтобы жизнь была наполнена улыбками, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы!

В честь праздника 8 Марта сеть автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» дарит своим клиентам скидку 5% на все виды моторных топлив.

Скидка будет действовать 8 марта на всех АЗС «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» и «ТАИФ-НК». Чтобы получить ее, необходимо предъявить дисконтную карту «Альтернатива» или «Альтернатива.Такси» перед совершением покупки на автозаправке.

Карты «Альтернатива» и «Альтернатива.Такси» всегда можно приобрести и оформить на АЗС компании. Стоимость карты — 50 рублей.

Напомним, ранее «Реальное время» писало о том, что до конца марта на всех автозаправочных станциях сети «ТАИФ-НК АЗС» действует акция «Большой куш». При приобретении 50 и более литров любого вида моторного топлива на 1% увеличивается скидка по дисконтным картам «Альтернатива», «Альтернатива.Такси», банковской карте ООО Банк «Аверс». Подробнее с условиями проведения акции можно ознакомиться на сайте taifazs.ru.

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