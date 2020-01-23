Начни экономить с дисконтной картой «Альтернатива» на АЗС ТАИФ-НК
Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» с начала года полностью перешла на дисконтную программу мгновенных скидок «Альтернатива». Скидки по картам предоставляются на всех АЗС сети: 3% на бензин и дизельное топливо, 4% — на сжиженный газ.
Действуют специальные условия для водителей такси по программе «Альтернатива.Такси». По карте предоставляются максимальные скидки на моторное топливо (нефтепродукты — до 5%, газ — до 6%). Размер скидок зависит от объема заправок за календарный месяц.
Приобрести дисконтную карту «Альтернатива» и «Альтернатива.Такси» можно на любой станции сети ТАИФ-НК АЗС. Стоимость карты — 50 рублей.
Подробнее о дисконтной программе «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси» — на сайте taifazs.ru.
Справка
ТАИФ-НК АЗС — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Качественное топливо поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.
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