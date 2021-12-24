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Экономьте на топливе вместе с сетью ООО «ТАИФ-НК АЗС»

08:00, 24.12.2021 Сюжет:  ООО «ТАИФ-НК АЗС» — все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Экономьте на топливе вместе с сетью ООО «ТАИФ-НК АЗС»
Фото: Максим Платонов

На всех автозаправочных станциях сети «ТАИФ-НК АЗС» заправлять автомобиль стало еще выгоднее. В преддверии новогодних праздников ООО «ТАИФ-НК АЗС» совместно с сервисом «2ГИС» дарит приятные бонусы в виде скидок на топливо.

При предъявлении штрихкода мобильного приложения «2ГИС» клиентам «ТАИФ-НК АЗС» предоставляется повышенная скидка 5%*. Оплатить можно как наличными, так и банковской картой.

— Наша задача — это комфортабельные и клиентоориентированные автозаправочные комплексы, на которые приятно заезжать и где выгодно заправляться качественным топливом. А в предновогодней суете экономия на заправке автомобиля на «ТАИФ-НК АЗС» особо порадует клиентов, — говорит коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Специальное предложение действует до 31 марта 2022 года. Скидка не суммируется с другими действующими акциями. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.

*Скидка не распространяется на дизельное топливо зимнее.

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Справка

ООО «ТАИФ-НК АЗС» — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Качественное топливо поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.

Авто Татарстан ТАИФ-НК АЗС

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