Экономьте на топливе вместе с сетью ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Максим Платонов

На всех автозаправочных станциях сети «ТАИФ-НК АЗС» заправлять автомобиль стало еще выгоднее. В преддверии новогодних праздников ООО «ТАИФ-НК АЗС» совместно с сервисом «2ГИС» дарит приятные бонусы в виде скидок на топливо.

При предъявлении штрихкода мобильного приложения «2ГИС» клиентам «ТАИФ-НК АЗС» предоставляется повышенная скидка 5%*. Оплатить можно как наличными, так и банковской картой.

— Наша задача — это комфортабельные и клиентоориентированные автозаправочные комплексы, на которые приятно заезжать и где выгодно заправляться качественным топливом. А в предновогодней суете экономия на заправке автомобиля на «ТАИФ-НК АЗС» особо порадует клиентов, — говорит коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Специальное предложение действует до 31 марта 2022 года. Скидка не суммируется с другими действующими акциями. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.

*Скидка не распространяется на дизельное топливо зимнее.



Партнерский материал