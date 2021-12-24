Экономьте на топливе вместе с сетью ООО «ТАИФ-НК АЗС»
На всех автозаправочных станциях сети «ТАИФ-НК АЗС» заправлять автомобиль стало еще выгоднее. В преддверии новогодних праздников ООО «ТАИФ-НК АЗС» совместно с сервисом «2ГИС» дарит приятные бонусы в виде скидок на топливо.
При предъявлении штрихкода мобильного приложения «2ГИС» клиентам «ТАИФ-НК АЗС» предоставляется повышенная скидка 5%*. Оплатить можно как наличными, так и банковской картой.
— Наша задача — это комфортабельные и клиентоориентированные автозаправочные комплексы, на которые приятно заезжать и где выгодно заправляться качественным топливом. А в предновогодней суете экономия на заправке автомобиля на «ТАИФ-НК АЗС» особо порадует клиентов, — говорит коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.
Специальное предложение действует до 31 марта 2022 года. Скидка не суммируется с другими действующими акциями. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.
*Скидка не распространяется на дизельное топливо зимнее.
Партнерский материал
Справка
ООО «ТАИФ-НК АЗС» — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Качественное топливо поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.
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