В сети «ТАИФ-НК АЗС» стартовала акция «Полный бак подарков»

Фото: ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Подарков много не бывает. Особенно, если это «Полный бак подарков» от крупнейшей сети автозаправочных станций в Татарстане ООО «ТАИФ-НК АЗС». Здесь с начала августа стартовала грандиозная акция с розыгрышем ценных и полезных подарков.

Участники акции могут выиграть более 3 000 призов. Квадроцикл, снегоход, сертификат на путешествие, годовой запас топлива, подарочные сертификаты на бытовую технику, топливо, товары на АЗС, а также главный приз — автомобиль Kia Seltos.

— Ежегодно сеть автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» старается радовать своих клиентов новыми интересными акциями, приятными подарками и сезонными предложениями. Участвуя в масштабной акции «Полный бак подарков», наши клиенты получают реальный шанс стать обладателями крутых призов от нашей сети. Заправляйтесь чаще и увеличивайте свои шансы на победу! — говорит коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Чтобы принять участие в акции, клиенту необходимо заправить автомобиль на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт» или «Автодорстрой» с использованием карт дисконтной программы «Альтернатива» или оплатив картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/fulltank. Чем больше купонов вы регистрируете, тем больше шансов выиграть суперприз!

Акция «Полный бак подарков» в сети АЗС пройдет в три этапа: первый этап — с 1 августа по 30 сентября 2022 года, второй этап — с 1 октября по 30 ноября 2022 года, третий этап — с 1 декабря 2022-го по 31 января 2023 года.

Каждый полученный купон участвует на всех этапах розыгрыша, кроме тех, по которым были получены подарки на ранее проведенных этапах.

Участвуйте и побеждайте! Kia Seltos уже ждет своего владельца на «ТАИФ-НК АЗС».

Подробнее с условиями и правилами проведения акции «Полный бак подарков» можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru и в корпоративном аккаунте @vk.com/azstaif во «ВКонтакте».

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