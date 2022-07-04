На «ТАИФ-НК АЗС» продолжается праздник летних скидок

Фото: Ринат Назметдинов

Путешествуйте и продолжайте наслаждаться летом вместе с ООО «ТАИФ-НК АЗС». В крупнейшей сети автозаправочных станций в Республике Татарстан продолжается праздник летних скидок.

При покупке любого количества топлива за наличный расчет или по банковской карте с предъявлением карт «Альтернатива» или «Альтернатива.Такси» клиенту предоставляется скидка 3 рубля за каждый литр на все виды топлива.

Выгодное предложение действует до 31 июля 2022 года на всех АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой».

— Каждый день мы работаем, чтобы люди уезжали довольными с наших заправок, потому ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает радовать своих клиентов выгодными летними скидками. Проводите лето ярко, путешествуйте и заправляйтесь только качественным топливом в сети ГК ТАИФ, — говорит коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Предоставляемая скидка не суммируется со скидками по другим проводимым акциям. Подробнее об условиях акции «Праздник летних скидок!» — на официальном сайте taifazs.ru.

Напомним, в сети «ТАИФ-НК АЗС» также до конца июля продлена акция «Командная игра», проводимая совместно с ООО Банк «Аверс». При приобретении моторного топлива или сжиженного газа любого объема на 2% увеличивается скидка по картам Банка «Аверс». Таким образом, держатели карт могут получить моментальную скидку 7% на бензин и дизельное топливо, 9% — на газ. Повышенные скидки по картам действуют на всех автозаправочных станциях сети и распространяются на все карты Visa, MasterCard и МИР, эмитированных Банком «Аверс».

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