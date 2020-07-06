Топливные карты ООО «ТАИФ-НК АЗС» — удобный инструмент контроля расхода средств

Фото: Ринат Назметдинов

С каждым годом безналичные платежи набирают все большую популярность и постепенно вытесняют наличные расчеты. Прежде всего, это безопасно и выгодно. Речь идет не только о привычных нам пластиковых банковских картах, но и о топливных картах, ставших современными помощниками бизнеса, так как предлагают удобный способ расчета за оказываемые услуги на автозаправочных станциях. Топливные карты — это качественный и эффективный инструмент управления, с помощью которого легко вести учет топлива, контролировать и анализировать расходы, возмещать НДС, а также готовить отчетность. Подробнее о том, какие преимущества предоставляют топливные карты ООО «ТАИФ-НК АЗС» для юридических лиц, — в материале «Реального времени».

Появление топливных карт



История топливных карт берет свое начало в США. Еще в XX веке нефтяные компании предложили своим клиентам удобные в использовании кредитные карты, с помощью которых можно было оплачивать топливо. В 1928 году бостонская компания Farrington Manufacturing выпустила первый аналог современной топливной карты — металлическую пластину, на которой были выдавлены данные о клиенте и видах предоставляемых услуг. Именно эти топливные карты, которые выпускались с 1914 года американской нефтяной компанией Mobil Oil, стали прародителями пластиковых карт.



В СССР прототипом топливных карт были бумажные талоны с различными номиналами в литрах. Отличались такие талоны от топливных карт тем, что они были обезличены: их можно было передать другому водителю, обменять. Кроме того, талоны использовали, чтобы разрешить спор с сотрудниками ГАИ.

В СССР прототипом топливных карт были бумажные талоны. Фото: drive2.ru

Картонные карты с магнитной полосой для расчетов на АЗС впервые стали использовать в Новосибирске в 1984 году. Вся информация о транзакциях, которая хранилась на перфолентах автомата при АЗС, передавалась на магнитный диск, после этого составлялся платежный документ для отправки в банк.



Полноценные же пластиковые топливные карты появились в России в конце 90-х годов и сразу завоевали доверие потребителей. ООО «ТАИФ-НК АЗС» как правопреемник сети «Татнефтепродукт» является одним из первопроходцев на рынке топливных карт в Татарстане. Для компании, которая придерживается комплексного подхода в обслуживании клиентов, топливные карты уже давно стали незаменимым инструментом для работы с коммерческим транспортом.



Современное, выгодное и удобное решение



Сегодня ООО «ТАИФ-НК АЗС» предлагает юридическим лицам комфортную систему безналичных расчетов по топливным картам. Компания, предоставляя гибкую шкалу скидок, индивидуально подходит к каждому клиенту — будь то крупный корпоративный клиент или же индивидуальный предприниматель.



Чтобы стать клиентом компании, необходимо заключить договор на обслуживание по топливным картам. Это современная и выгодная форма обслуживания на АЗС для предприятий любых форм собственности, имеющих свой автопарк.

— Договор можно заключить в любом из семи филиалов компании. Это сделано прежде всего для удобства клиентов, чтобы не ездить для оформления договора именно в Казань, — рассказали «Реальному времени».



После заключения договора оператор открывает для организации лицевой счет, на который поступает предоплата за топливо, а затем выдается необходимое количество топливных карт.

ООО «ТАИФ-НК АЗС» предлагает юридическим лицам удобную систему безналичных расчетов по топливным картам. Фото: Ринат Назметдинов

Водители могут заправляться на всех АЗС сети ООО «ТАИФ-НК АЗС», при этом руководитель организации через личный кабинет всегда будет знать, где, когда, по какой карте и на какую сумму произошла заправка. Таким образом, клиенты контролируют не только реально потраченную сумму на топливо, маршрут водителя, но и качество залитого бензина. ООО «ТАИФ-НК АЗС» гарантирует, что заливаться в бак будет только высококачественный бензин, доставляемый напрямую с нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске до АЗС без задержек в пути.



Надежный контроль за расходами и экономия средств



Использование топливных карт также позволяет контролировать транспортные расходы компании. Корпоративные клиенты через личный кабинет системы безналичных расчетов могут самостоятельно устанавливать лимит заправки горючего на любой промежуток времени (день, неделя или месяц), выставлять счет на оплату и возвращать неиспользованные денежные средства. Помимо этого, возвращается НДС, который составляет 20% от суммы покупки.



Еще одно из преимуществ сервиса — удобство ведения бухгалтерии. В начале месяца компания предоставляет полный пакет документов по фактам выборки ГСМ. Поэтому отпадает необходимость сбора чеков и составления многочисленных отчетов, как в случае приобретения ГСМ за наличный расчет.

Компания также активно использует электронный документооборот для обмена первичными бухгалтерскими документами.

Широкая география обслуживания



Корпоративные клиенты компании имеют возможность осуществлять заправку транспорта не только в сети ООО «ТАИФ-НК АЗС» на территории Татарстана, Удмуртии, Кировской, Ульяновской, Самарской областях, но и в обширной партнерской сети АЗС по всей России.



— В первую очередь мы нацелены на то, чтобы карта работала в нашей сети, но сама сеть приема карты гораздо шире, — говорит коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин. — Помимо наших АЗС, по картам можно отовариваться у ряда республиканских операторов: «Чистопольнефтепродукт», «Бугульманефтепродукт», «Арскнефтепродукт». Также наши карты принимаются по всей России через сеть терминалов топливного оператора «Е100».



Клиенты компании всегда получают помощь и оперативную обратную связь. В случае возникновения затруднений сотрудник компании — персональный менеджер — всегда готов оказать поддержку и помощь в работе с топливными картами.

Максимально безопасные условия труда



Сеть ТАИФ-НК АЗС продолжила работать в штатном режиме и в условиях пандемии короновирусной инфекции. Все автозаправочные станции компании круглосуточно обеспечивают население, коммерческие организации и госучреждения стратегически важным продуктом в достаточном количестве не только в Татарстане, но и в регионах присутствия.



— В это непростое для всех время мы не остановили работу и не закрыли ни одну заправку. Все станции сети в полном объеме обеспечивают потребности как простых покупателей, так и экстренных служб, — рассказали в ООО «ТАИФ-НК АЗС».



Кроме того, в целях предотвращения распространения инфекции, на всех АЗС были усилены меры профилактики: в предкассовой зоне установлены защитные экраны, препятствующие случайной возможности заражения при обслуживании, все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты (маски, перчатки) и дезинфицирующими средствами. Работники компании регулярно проходят экспресс-тесты на выявление коронавируса.

На всех автозаправочных станциях сети усилены меры профилактики. Фото: Ринат Назметдинов

На всех объектах компании регулярно проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств: моются все помещения и санитарные узлы, протираются поручни и дверные ручки.



— Приезжая к нам, люди могут быть уверены, что мы строго соблюдаем все профилактические мероприятия, предписания, следуем букве закона в части технической и промышленной безопасности, охраны труда и качества топлива на АЗС, — отмечает заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации — главный инженер Шамиль Залялов.

Главное преимущество — топливо от производителя



На сегодняшний день многие предприятия и учреждения государственного и муниципального сектора пользуются преимуществами топливной карты ООО «ТАИФ-НК» АЗС, что показывает ее высокую надежность и качество.

Топливо поступает на все АЗС компании напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Фото: Ринат Назметдинов

Топливные карты являются неотъемлемым помощником в бизнесе. Чтобы понять, насколько эффективно работают карты ООО «ТАИФ-НК АЗС», «Реальное время» обратилось за комментариями к клиентам компании.



— ООО «ТАИФ-НК АЗС» участвовало в тендере, который мы проводили для заправочных сетей, — рассказывает начальник отдела по поставке ГСМ АО «Транснефтепродукт» Михаил Коршунов. — Мы искали сеть АЗС, на которой могли бы заправляться региональные подразделения компании «Транснефть». ООО «ТАИФ-НК АЗС» участвовало в конкурсе и выиграло его. Вместе мы работаем с прошлого года. Рады, что подключились к распространенной в вашем регионе сети АЗС. «Транснефть» обладает разветвленной сетью подразделений, которым необходимо качественное топливо. Главное преимущество в том, что это топливо от производителя. За время работы мы хорошо узнали друг друга. Компания очень комфортная, всегда находится в развитии.



Начальник топливно-транспортного отдела АО «Татэнерго» Андрей Козин, рассказал, что их филиалы распределены по всей республике, а у ООО «ТАИФ-НК АЗС» — широкая сеть. Топливными картами можно пользоваться и на автозаправках «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт».



— Мы присутствуем в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Заинске… Поэтому удобно пользоваться картами ООО «ТАИФ-НК АЗС». Как крупным покупателям нам предоставляются выгодные условия. Впервые договор с компанией мы заключили в 2018 году. В прошлом году подписали трехлетний контракт. Сотрудники АЗС располагают к себе корректным поведением, доброжелательностью. Также они быстро реагируют на возникающие вопросы. В короткие сроки организовали замену карт при заключении нового договора. Мы работаем с ними давно и проблем не возникало. Нас все устраивает, — отметил преимущества Андрей Козин.



ООО «ТАИФ-НК АЗС» всегда уделяет особое внимание совершенствованию работы с корпоративными клиентами, программе лояльности и высокому уровню сервиса. Даже в это непростое время компания гарантирует безопасность при обслуживании на АЗС, бесперебойные поставки топлива и качество продукции.

Партнерский материал