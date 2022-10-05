«ТАИФ-НК АЗС» расширила географию реализации бензина АИ-98

Фото: Владимир Васильев

Крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан — ООО «ТАИФ-НК АЗС» — продолжает расширять количество автозаправок, на которых можно приобрести бензин марки АИ-98. Теперь премиальное топливо реализуется еще на трех АЗС сети «ТАИФ-НК АЗС» в Набережных Челнах, расположенных по следующим адресам: АЗС №204, проспект Казанский, 2; АЗС №210, проспект Яшьлек, 16а; АЗС №226, проспект Набережночелнинский, 21а.

— С каждым годом на дорогах республики появляется все больше иномарок, для которых в техническом паспорте производитель указывает необходимость заправлять автомобиль бензином с октановым числом не ниже 98. Поэтому, чтобы удовлетворить запросы наших клиентов, мы решили расширить географию реализации бензина АИ-98 и организовали продажу данного вида топлива в Набережных Челнах. Реализуемый бензин АИ-98 обеспечивает надежную и долговременную работу автомобиля и полностью отвечает всем требованиям международных стандартов, — отмечает коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин. — Поэтому, заправляясь на «ТАИФ-НК АЗС», водители всегда могут быть спокойными за ресурс своего автомобиля.

Приобрести бензин АИ-98 на «ТАИФ-НК АЗС» можно по выгодной цене. При покупке любого количества топлива за наличный расчет или по банковской карте с предъявлением дисконтных карт «Альтернатива» или «Альтернатива. Такси» клиенту предоставляется скидка 1 рубль с каждого литра топлива. Специальное предложение действует по акции «Карта, деньги, -2» и также распространяется на другие виды топлива.

Предоставляемая скидка не суммируется со скидками по другим проводимым акциям, кроме акции «Полный бак подарков». Клиенты «ТАИФ-НК АЗС» могут принять участие в акции и выиграть квадроцикл, снегоход, автомобиль KIA Seltos и еще более 3 000 ценных призов. Чтобы стать участником акции «Полный бак подарков», клиенту необходимо заправить автомобиль на «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» с использованием карт «Альтернатива», «Альтернатива. Такси» или оплатить топливо картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/fulltank и ждать розыгрыша призов, который пройдет в три этапа. Обо всем подробнее можно узнать на официальном сайте taifazs.ru.

Реклама. ООО «ТАИФ-НК АЗС»