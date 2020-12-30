ООО «ТАИФ-НК АЗС» поздравляет с наступающим Новым годом
Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» поздравляет вас с наступающим 2021 годом!
— Этот год оказался непростым, пожалуй, для каждого. Мы впервые столкнулись с таким испытанием, как пандемия. Но эти сложности сделали нас крепче, сплотили и показали, что из любой ситуации можно найти выход. Желаю, чтобы трудности остались в 2020-м, а новый год принес всем нам здоровья, стабильности, радостных моментов, — обращается с поздравлениями коммерческий директор топливного ретейла Наиль Шайдуллин.
Сеть АЗС Группы компаний ТАИФ, несмотря на возникающие вызовы, работала и продолжает работать в штатном режиме, чтобы обеспечивать предприятия и жителей республики качественным и надежным моторным топливом.
— Спасибо за доверие нашим клиентам и партнерам! Благодаря вам мы развиваемся и становимся лучше. Надеемся на такое же плодотворное сотрудничество и в наступающем году. Всех с праздником, — поздравляет коллектив компании ООО «ТАИФ-НК АЗС».
Напомним, ранее в сети АЗС ООО «ТАИФ-НК АЗС» стартовала предновогодняя акция с розыгрышем призов «Снегопад подарков». Участники акции могут выиграть более 100 призов: путешествие, годовой запас топлива, а также подарочные сертификаты на бытовую технику, топливо, товары на АЗС.
Акция «Снегопад подарков» продлится до 31 января 2021 года. Подробнее с условиями и правилами проведения акции «Снегопад подарков» можно ознакомиться на сайте taifazs.ru.
Партнерский материал
Справка
ООО «ТАИФ-НК АЗС» — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Качественное топливо на АЗС поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.
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