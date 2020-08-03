Дизельное топливо на АЗС «ТАИФ-НК» — высокий стандарт качества и экологичность

Фото: Максим Платонов

С нефтеперерабатывающего производства АО «ТАИФ-НК» дизтопливо напрямую поставляется на автозаправочные станции «ТАИФ-НК АЗС». Сеть АЗС прочно укрепила лидирующие позиции на рынке Татарстана. Реализуемая продукция обладает высоким качеством и соответствует российским и международным экологическим стандартам качества, что подтверждается ежегодными победами продукции в конкурсах «Лучшие товары и услуги РТ» и «100 лучших товаров России». О том, как контролируют качество горючего, которое реализуется на «ТАИФ-НК АЗС», — в материале «Реального времени».

В соответствии с нормами международных стандартов

Вполне закономерна популярность дизельного транспорта. Несмотря на то, что комплектация таких автомобилей дороже, окупаются они довольно быстро за счет экономии на топливе. Но чтобы экономия оказалась разумной, горючее должно быть высокого качества. От этого зависит, как будет работать автомобиль и как долго он прослужит. Поэтому вопросам качества нефтепродуктов в ООО «ТАИФ-НК АЗС» уделяют особое внимание. Только проверенное топливо попадет в автомобильные баки конечного потребителя.

Высокое качество продукции на АЗС ООО «ТАИФ-НК АЗС» обеспечивается в первую очередь прямыми поставками нефтепродуктов непосредственно с завода АО «ТАИФ-НК». В свою очередь, на заводе за качеством топлива следят специалисты испытательной лаборатории.

Сегодня предприятие производит летние сорта с предельной температурой фильтруемости от минус 5 до минус 17 и зимние сорта с предельной температурой фильтруемости до минус 32 градусов Цельсия. Речь идет о минимальной температуре, при которой дизельное топливо беспрепятственно прокачивается через фильтры топливной системы автомобилей. Помимо этого, дизельное топливо также соответствует всем требованиям технического регламента Таможенного союза: содержание серы не более 10 мг/кг, цетановое число — не менее 51, температура возгорания — 55, содержание воды — 200 мг/кг.

Продукция «ТАИФ-НК» неоднократно становилась участником международных выставок и победителем престижных конкурсов. Фото: АО «ТАИФ-НК»

Дизельное топливо класса Евро-5 на «ТАИФ-НК» впервые было получено в мае 2012 года в полном соответствии с требованиями технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту». А уже в июне того же года на НПЗ состоялся запуск в коммерческую эксплуатацию дизельного топлива. Таким образом, «ТАИФ-НК» стал первым предприятием в России, которое перешло на производство ДТ, полностью соответствующего мировым стандартам качества.

Кроме того, продукция «ТАИФ-НК» неоднократно становилась участником международных выставок и победителем престижных конкурсов. Высокое качество продукции «ТАИФ-НК» в очередной раз подтвердил в прошлом году, став лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги РТ». Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-3-К5) отмечено дипломом первой степени.

Контроль качества на АЗС

Контроль качества дизельного топлива осуществляется и на всех автозаправках сети ООО «ТАИФ-НК АЗС». Компания регулярно отбирает пробы в ходе плановых и внеплановых проверок в собственной испытательной лаборатории и проводит зачистки резервуаров для хранения нефтепродуктов. Также регулярно осуществляется контроль и со стороны ГБУ ТЭР.

— Дизельное топливо поступает на наши АЗС напрямую с нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске, без задержек в пути и преимущественно собственным автотранспортом. Топливо, соответствующее всем требуемым характеристикам, пользуется заслуженным спросом как у корпоративных клиентов, так и у простых граждан, — говорит коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

ООО «ТАИФ-НК АЗС» регулярно контролирует качество топлива на своих АЗС. Фото: Максим Платонов

Кстати, доверие к высокому качеству топлива подтверждают отзывы постоянных клиентов. Как рассказал «Реальному времени» директор ООО «ТРАНКО ГРУПП» Булат Шавалеев, перевод автомобилей компании на топливо «ТАИФ-НК АЗС» позволило улучшить эффективность работы автопарка.

— Услугами ООО «ТАИФ-НК АЗС» пользуемся три года. Приобретая у них дизельное топливо, всегда можно быть уверенным, что на любой АЗС сети можно приобрести только качественное топливо и что оно защитит от коррозии, а также значительно снизит концентрацию вредных веществ, — рассказывает Булат Шавалеев. — Еще одно из преимуществ — широкая география. Автозаправочные станции сети расположены не только на территории республики, но и в соседних регионах, что очень удобно.

Всегда выгодные условия для клиентов

Наилучшие условия на топливном рынке ООО «ТАИФ-НК АЗС» предлагает как для физических, так и для юридических лиц. Компания регулярно проводит различные стимулирующие акции с повышенными скидками. По дисконтной карте «Альтернатива» на всех АЗС сети можно получить скидку 3% на бензин, дизельное и другие виды топлива. Действуют специальные условия для водителей такси по программе «Альтернатива. Такси».

Моментальную скидку 5% на покупку любого вида топлива на всех АЗС сети ООО «ТАИФ-НК АЗС» могут получить и держатели карт Банка «Аверс».

Гибкая шкала скидок действует и для корпоративных клиентов, которые, помимо скидки, могут возместить НДС 18%. Через личный кабинет системы безналичных расчетов клиенты компании могут самостоятельно контролировать и управлять процессами пополнения карт, изменения лимитов, выставления счетов на оплату и возврата неиспользованных денежных средств. Еще одно из преимуществ — удобный электронный документооборот.

— Мы постоянно стараемся двигаться вперед, развиваться и выполнять поставленные задачи на благо наших клиентов. Там, где качество топлива гарантировано, минимальны риски для машины, а значит, и для автовладельца, — заключили в компании.

Партнерский материал